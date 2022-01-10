Альфа-банк допускает серьезные риски для рубля во II полугодии 2022 года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Серьезные риски для рубля появятся на горизонте второго полугодия 2022 года, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Как она пишет, турбулентное начало года подтверждает острожный взгляд банка на курс национальной валюты (80 рублей/$1 на конец 2022 года).

"Если на неликвидном рынке в первые дни нового года российская валюта упала до 77 рублей/$1, то на более значительных объемах она могла бы легко пойти и ниже, - отмечает Орлова. - Следует упомянуть, что это произошло, несмотря на рост цен на нефть до $82 за баррель, то есть российский рынок по-прежнему сосредоточен на политических рисках больше, чем на экономических факторах".

Недавнее движение рубля происходило в отсутствие движения по другим валютам формирующихся рынков, но контекст для всего этого класса активов стал более негативным - ФРС опубликовала достаточно жесткий комментарий к своему заседанию в прошлом месяце, и доходности по 10-летним казначейским облигациям США подскочили до 1,7-1,8%, говорится в отчете.

"Наконец, геополитический ландшафт выглядит особенно сложно для рубля на горизонте второго полугодия 2022 года: выборы в Палату представителей США вернут внимание к теме санкций, а события в Казахстане говорят о проявлении дополнительного фактора неопределенности, имеющего новую географию (Центральная Азия) и напрямую влияющего на политический горизонт до 2024 года в России", - пишет Орлова.

По ее мнению, уровни 70-75 рублей/$1 по рублю выглядят привлекательно для формирования валютной позиции, а прогноз Альфа-банка на уровне 80 рублей/$1 к концу года (который был вне консенсуса рынка еще месяц назад) на фоне событий начала текущего года выглядит все более и более обоснованным.

Отдельное внимание эксперт уделяет политической нестабильности в Казахстане как новому фактору риска для курса рубля. По ее оценкам, последствия "казахского фактора" могут быть более долговременными, чем сейчас ожидают рынки.

"Пока ситуация развивается по позитивному сценарию. Хотя изначально политическая дестабилизация в Казахстане воспринималась как угроза из-за рисков для интересов РФ в среднеазиатском регионе и возможности потенциальной напряженности с Китаем и/или роста рисков новых санкций в случае военного участия России во внутреннем конфликте в Казахстане, Россия пока избегает этих моментов", - говорится в обзоре.

"На данный момент проправительственные силы Казахстана возвращают себе контроль над территорией страны, и вместо прямых действий Россия действует через систему ОДКБ. Однако, хотя риски политического хаоса в Казахстане взяты под контроль, долгосрочные последствия для России все же выглядят негативно. Первый очевидный момент заключается в том, что, если до текущего момента геополитический риск был полностью сосредоточен на отношениях России и Украины, теперь проявился новый фактор риска, связанный с азиатским регионом. События в Казахстане усиливают опасения по поводу общей ситуации в Средней Азии, где растет общая напряженность после недавней смены власти в Афганистане. Не следует забывать, что Россия по-прежнему активно пользуется расположенным в Казахстане космодромом Байконур (который находится у нее в аренде до 2050 года), что делает ее очень чувствительной к событиям в Казахстане", - отмечает эксперт.

"Второй момент заключается в том, что, как Украина является источником конфликта интересов между Россией и НАТО/США, Казахстан может стать источником противоречий между Россией и Китаем, который, по оценкам, контролирует примерно 20-25% добычи полезных ископаемых в Казахстане. Хотя прямого столкновения российских и китайских экономических интересов не наблюдается, напряжение может проявиться, если Россия и Китай сделают ставки на разные части казахской элиты, которая, как показывают текущие события, является неоднородной. Третий фактор заключается в том, что Казахстан считался хорошим примером для российского политического транзита в 2024 году - до последнего времени формат передачи власти от Назарбаева к его преемнику считался успешной политической конструкцией, однако теперь на этот опыт ориентироваться будет нельзя", - добавляет экономист.

Российский рынок рассматривает дестабилизацию в Казахстане как подтверждение того, что президент Владимир Путин сохранит свой пост и после 2024 года. Однако, возможно, ситуация в Казахстане проявится лишь в том, что российская политическая элита окажется без четкого плана политического транзита вплоть до самого последнего момента, что будет иметь негативные экономические последствия.

Главный вывод из событий в Казахстане, заключается в том, что ситуация в Средней Азии больше не является предсказуемой, и это является негативной новостью для российского рубля, резюмирует Орлова.