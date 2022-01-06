"Газпром" и BOTAS заключили на 4 года контракт на поставку газа по "Турецкому потоку"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - "Газпром экспорт" и его основной партнер в Турции компания BOTAS 30 декабря 2021 года подписали пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры, сообщает дочерняя компания "Газпрома".

В частности, подписан новый контракт на поставку природного газа в адрес BOTAS, начиная с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб м газа по газопроводу "Турецкий поток" ежегодно в течение 4 лет.

Этот договор пришел на смену контракту "Газпром экспорта" и BOTAS объемом 4 млрд куб. м в год.

"Газпром" в 2021 году поставил в Турцию около 27 млрд куб. м газа, что на две трети больше, чем в 2020 году. Потребление газа в республике растет и в 2021 году должно было увеличиться до рекордных 60 млрд куб. м.

Часть объемов, которые ранее покупал BOTAS, переоформлена на частных импортеров. О продлении или заключении новых контрактов с независимыми покупателями пока российская сторона не сообщала.

С начала века Турция приступила к либерализации рынка природного газа, по которому большая часть контрактов BOTAS переуступается частным импортерам. Однако в 2016 году в этих компаниях было введено внешнее управление со стороны государственного Фонда страхования вкладов (Savings Deposit Insurance Fund, TMSF), что фактически означало национализацию.

В 2015 году "Газпром" предоставил 10,25%-ную скидку частным турецким компаниям, но через год потребовал ее отмены. Арбитражные суды с 1 января 2017 года отменили скидки для компаний Akfel Gaz, Bat Hatt, Kibar Enerji, Avrasya Gaz, Enerco Enerji. Суды отменили скидки для частников. Неисполнение или сложности с исполнением решения арбитражей сдерживают поставки российского газа в республику. Некоторые из прежних частных покупателей могут не участвовать в переговорах о новых контрактах и быть заменены другими импортерами.