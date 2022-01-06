Что произошло за день: четверг, 6 января

Миротворцы в Казахстане, арест имущества Порошенко, а также новые победы россиян на "Дакаре"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан миротворческие силы. В частности, Россия отправила в республику подразделения и воинские части ВДВ. Как отметили в ОДКБ, миротворцы в Казахстане возьмут под охрану государственные и военные объекты. По данным Минздрава республики, в результате протестов в Казахстане пострадали более тысячи человек. В МВД Казахстана сообщили, что в ходе беспорядков в стране погибли 18 силовиков.

- В России за сутки зафиксировали 15 316 новых случаев коронавируса, умерли за это время 802 пациента. Как сказали в оперштабе, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за прошедшую неделю улучшилась в семи регионах РФ. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время составляет 62,6%.

- В РФ выявили случаи заражения "омикроном" среди людей, которые не покидали пределов страны. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

- "Газпром" и BOTAS заключили на четыре года контракт на поставку газа по "Турецкому потоку".

- Суд в Киеве наложил арест на имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко. Среди них, в частности, квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции Порошенко в ряде частных компаний.

- Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли первые четыре места на пятом этапе "Дакара". Первый результат показал экипаж Андрея Каргинова. Пятый этап ралли-марафона проходил в окрестностях столицы Саудовской Аравии - Эр-Рияда.