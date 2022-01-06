Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль, снижавшийся по отношению к бивалютной корзине в начале торгов, перешел к росту благодаря как развернувшейся вверх нефти, так и наметившейся стабилизации ситуации на американском фондовом рынке.

Курс доллара США составил 76,405 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 39,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня (в ходе утренних торгов курс американской валюты достигал 77,345 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 86,2975 руб./EUR1, подешевев на 52,25 копейки (на пике роста курс поднимался до 87,5 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 45 копеек - до 80,86 рубля.