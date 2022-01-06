Курс евро расчетами "завтра" на 19:00 вырос до 86,7288 руб./EUR1

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в четверг по данным на 19:00 по Москве вырос на 70,90 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 86,7288 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 86,2975 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 85,985-87,50 руб./EUR1.

Всего на ЕТС было заключено 5947 сделок на сумму 14,94 млрд рублей.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по Москве. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или 19:00 по московскому времени. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00 по Москве, предоставляются утром следующего рабочего дня.