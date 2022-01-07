Перебои в работе предприятий ERG в Казахстане улажены

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Все предприятия горно-металлургической Eurasian Resources Group (ERG) в Казахстане продолжают работать, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"В связи с текущей политической обстановкой в Казахстане ERG сообщает о том, что ситуация на всех предприятиях в регионах присутствия группы в стране стабильная и управляемая. Предприняты все необходимые меры, чтобы избежать любых нарушений нормального хода бизнеса. Возникшие локальные проблемы, воздействие внешних факторов на работу предприятий ERG минимизированы", - заявили в компании.

Временные перебои в производственном процессе на Донском ГОКе (Актюбинская область, АО "ТНК Казхром"), вызванные митингами в эти дни, прекращены и на сегодня все производственные процессы восстановлены, добавил представитель ERG.

"Компания информирует своих стейкхолдеров, что несмотря на стремительное развитие событий и сложную обстановку этих дней все наши предприятия в Казахстане продолжают работать, текущие вопросы решаются оперативно, ситуация находится под контролем", - сообщили в ERG.

Ранее российский "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) сообщил, что продолжает получать продукцию казахстанской компании в штатном режиме. ERG является для ММК одним из двух основных поставщиков железорудного сырья и окатышей, а также ключевым поставщиком лома черных металлов.