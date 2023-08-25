В Британии после десяти лет расследования закрыли дело казахстанской ENRC

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) завершила длившееся десять лет расследование в отношении казахстанской горнодобывающей компании Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC).

"Мы пришли к выводу, что у нас недостаточно доказательств, которые могут быть законно использованы в суде", - цитирует Financial Times ссообщение SFO. Дело в отношении компании закрыто, обвинения предъявлены не будут.

SFO расследовало деятельность ENRC с 2013 года, подозревая компанию в "мошенничестве, даче взяток и коррупции при покупке значительных горнодобывающих активов" в Демократической республике Конго. После начала расследования ENRC была исключена из биржевого списка Лондонской фондовой биржи и перевела свои горнодобывающие активы в Eurasian Resources Group.

ENRC в марте 2019 года подала иск против SFO на сумму $93 млн, обвинив регулятора в нарушениях в ходе проведения расследования. Большинство обвинений против SFO были сняты, однако дело по-прежнему рассматривается в судах, пишет FT.

"ENRC довольна тем, что SFO наконец закрыл свое расследование и что SFO не планирует предпринимать новых действий в этом направлении", - отметил представитель компании.