Сильная оттепель заметно улучшила ситуацию с запасами газа в хранилищах Европы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Настоящим новогодним подарком для европейской газовой отрасли стала сильная оттепель, которая накрыла регион в последние дни декабря и начале января. С теплом усилился ветер, который увеличил выработку ветроэлектростанций и сократил потребности в драгоценном и дефицитном газе.

Целых четыре дня (это были праздники, но тем не менее), с 30 декабря по 2 января закачка газа в ПХГ Европы превышала отбор. За первые 8 газовых суток 2022 года отбор газа из ПХГ Европы в среднем был в 2,4 раза меньше, чем в среднем в эти дни за последнюю пятилетку, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Эта совокупность удачных событий позволила европейской газовой отрасли замедлить расход запасов газа из подземных хранилищ - на утро воскресенья они были заполнены на 54,69%. Это хоть и на 13 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет, но лишь на 3,4 пункта ниже прежнего исторического минимального уровня запасов (уровень января 2017 года).

После драматического провала в середине декабря ветрогенерация работает относительно стабильно и эффективно. На прошлой неделе (доступны данные с 3 по 8 января) вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе был в среднем 19% после 21% неделей ранее (27 декабря - 2 января), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

С 21 декабря и до настоящего времени "Газпром" не качает газ в прямом направлении (с Востока на Запад) по газопроводу "Ямал-Европа". Заявка и уточненная заявка (номинация и реноминация) на понедельник по-прежнему не предусматривает каких-либо поставок по газопроводу в прямом направлении. Газопровод "Ямал-Европа" сейчас в наборе газотранспортных альтернатив поставок российского газа в Европу выполняет замыкающую или балансирующую функцию. После остановки прямых поставок газопровод перешел в реверсный режим и сейчас качает газ из Германии в Польшу. В "Газпроме" считают, что спрос на газ со стороны Польши может быть связан и с поставками газа на Украину.

Цена газа на главном европейском хабе TTF в Нидерландах с поставкой на понедельник составляет $1006 за тысячу кубометров, тогда как в первые года она проседала до $845.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в январе 2022 года растет более чем в два раза по отношению к уровню января прошлого года.

Неделя начинается в Европе с трех довольно прохладных дней. Потом температура воздуха подрастет, но будет намного ниже, чем на Новый год.