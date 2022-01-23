Европа в январе получит рекордные объемы импорта сжиженного природного газа

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рекордные объемы сжиженного природного газа приходят на европейский рынок благодаря сокращению спроса в Азии.

А политики обсуждают долгосрочные контракты на поставку СПГ в регион на фоне усиления напряженности вокруг Украины.

СПГ

Поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года уже точно достигнет нового рекорда за историю, уверенно перевалив за 10 млрд кубометров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2019 года - 9,1 млрд куб. м.

При этом уровень использования мощностей терминалов 18 января уже достиг рекордного показателя в 73% от их максимальной пропускной способности. В тот день с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы поступило 393 млн куб. м газа; свободный резерв мощности составил 146 млн куб м.

Во Франции, стране - главном потребителе СПГ в Европе - уровень использования мощностей регазификации достиг 92%. В Нидерландах (через них получает СПГ также и Германия - главный газовый рынок Европы) - 90%. Наиболее ликвидные и интегрированные с другими странами национальные рынки уже почти по максимуму задействовали возможности приема СПГ.

Свободные мощности терминалов заметны прежде всего на рынках, которые используют СПГ для собственных нужд и которые хорошо обеспечены трубопроводным газом. Литва использует свои регазификационные мощности лишь на 13%, Польша - на 21%, Греция - на 38%.

Цены

"Азиатская премия" - превышение цен на газ в Азии над европейскими - к огромному удивлению сошла на нет в середине декабря.

В результате сокращения покупательской активности азиатских игроков спотовый индекс Platts JKM (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) с 15 декабря оказался ниже котировок на главном европейском хабе TTF. К этому добавилось снижение тарифов на перевозку грузов, отмечает S&P Global Platts.

Эксперты S&P Global Platts обнаружили появление в поведении азиатских импортеров эластичность спроса в ответ на колебания спотовых цен. Свободные грузы СПГ переориентировались из Азии в Европу. Возвращение "азиатской премии" текущие котировки фьючерсов обещают только в апреле.

Политика

К рыночным предпосылкам добавляются геополитические. Газета Financial Times сообщает, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о планировании чрезвычайных мер на случай, если поставки газа "Газпрома" в Европу нарушатся в результате эскалации ситуации вокруг Украины. Однако официальные лица предупредили, что "волшебной палочки" для решения потенциального дефицита не существует, поскольку континент уже находится в тисках энергетического кризиса. "В краткосрочной перспективе это будет зависеть от готовности других стран-клиентов изменить маршрут и наличия нераспределенного СПГ", - сказал источник FT.

Президент США Джо Байден в этом месяце в Вашингтоне должен провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Еврокомиссия с 2018 года ведет расследование относительно долгосрочных контрактов на поставку в Европу. В результате расследования Катар сократил поставки в Европу и инфраструктурные проекты во Франции и Бельгии. Однако источник FT сообщает, что возобновились переговоры Катара с ЕК относительно разрешения ситуации. Европе необходимо обеспечить долгосрочную сделку с Катаром или другими поставщиками, чтобы получить стабильность и снижение зависимости от России, отмечает газета.