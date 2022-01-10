Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро, продолжая отыгрывать падение начала года

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно слабеют на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок, а также снижения политической напряженности в Казахстане.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,94 - 74,21 руб., по итогам третьей минуты торгов курс составил 75,54 руб. (-21 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,485 руб. (-54,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35,96 коп. к уровню закрытия 7 января, до 78,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 1 руб. 24 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1 руб. 42 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов 10 января обусловлено рядом позитивных внешних сигналов. Так, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, а также ожидание снижения политической напряженности в Казахстане. Вопрос будет обсуждаться лидерами стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые проведут внеочередную сессию в формате видеоконференции в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $81,88 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $79,05 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие рынка 7 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,03%, китайский CSI 300 растет на 0,35%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в пятницу снижением на фоне статистических данных о числе рабочих мест в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре 2021 года увеличилось на 199 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 249 тыс., а не на 210 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в декабре упала до 3,9%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,2% в ноябре.

В центре внимания на минувшей неделе также была доходность US Treasuries. Доходность 10-летних гособлигаций подскочила примерно до 1,8%. Устойчивый рост доходности усиливает давление на чувствительный к ее изменениям технологический сектор, что негативно сказывается на динамике Nasdaq Composite, считают эксперты.

Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в пятницу в ходе ежегодной встречи Американской экономической ассоциации (AEA), что поддерживает идею о постепенном повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США параллельно с сокращением объема активов на балансе регулятора.