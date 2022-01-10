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Brent подорожала до $81,89 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут после подъема в 5% по итогам прошлой недели на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в понедельник составила $81,89 за баррель, что на $0,14 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%) - до $81,75 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,01 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,56 (0,7%) и составила $78,9 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,1%, WTI - на 4,9%.

Ситуация в Казахстане вызывает опасения, поскольку страна экспортирует порядка 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. Оператор крупнейшего казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз сообщил на прошлой неделе, что был вынужден скорректировать объемы добычи из-за логистических проблем, поскольку на месторождении идут политические протесты, отмечает S&P Global Platts. В компании "Тенгизшевройл" агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщали об участии "некоторого количества" людей в акции поддержки "мирным митингам в Мангистауской области".

"Если существенный объем добычи в Казахстане будет потерян, бычий тренд на нефтяном рынке усилится", - приводит слова Линча MarketWatch.

Тем временем добыча в Ливии, сократившаяся на прошлой неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны, восстанавливается. После завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.

"Нефтяной рынок рос, закладывая наихудшие сценарии развития ситуации в Казахстане и Ливии, которые на данный момент не реализовались, поэтому цены могут несколько опуститься", - полагает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. "Опасения, связанные с "омикроном", возвращаются на первый план", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Brent WTI Казахстан Ливия

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