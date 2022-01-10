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Brent подешевела до $81,36 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В понедельник котировки нефти ускорили снижение после активного роста по итогам прошлой недели, вызванного опасениями дефицита предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

К 18:52 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,48%), до $81,36 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI у этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,3 (0,38%), до $78,6 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,1%, WTI - на 4,9%.

Оператор крупнейшего казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз сообщил на прошлой неделе, что был вынужден скорректировать объемы добычи из-за протестов в стране, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тысяч б/с, сообщает Bloomberg.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти КНР организовали массовую кампанию по тестированию населения в городе Тяньцзинь, стараясь не допустить распространения инфекции.

Brent WTI коронавирус Ливия Казахстан Тенгиз Киьай

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