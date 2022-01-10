ФАС разрешила "Татнефти" покупку шести нефтесервисных компаний у "Таграса"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства "Татнефти" о приобретении шести компаний, ныне входящих в холдинг "Таграс".

Речь идет о "Таграс-Химсервис", "Мехсервис-НПО", "НКТ-Сервис", "КРС-Сервис", "ТМС-Логистика" и УК "Татбурнефть".

По мнению ФАС, сделки не приведут к ограничению конкуренции на рынке добычи нефти и природного газа.

Все указанные компании зарегистрированы в Альметьевске, специализируются на оказании услуг в области добычи нефти и природного газа, УК "Татбурнефть" - на предоставлении услуг по бурению.

В июле 2021 года "Татнефть" приобрела у ООО "ТНГ-Групп" (Бугульма, Татарстан, входит в холдинг "Таграс") нефтесервисное предприятие ООО "ТНГ-АлГИС". Сумма сделки не раскрывалась.