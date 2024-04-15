Нефтесервисный "Таграс" сократил годовую чистую прибыль в 3,3 раза

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия нефтесервисного холдинга "Таграс" в 2023 году получили совокупную чистую прибыль в размере 8,4 млрд рублей, говорится в сводной бухгалтерской отчетности холдинга.

В 2022 году общая чистая прибыль предприятий холдинга составила 28 млрд рублей. Таким образом, в прошлом году показатель снизился в 3,3 раза.

Выручка выросла на 1,8%, до 82 млрд рублей.

Валовая прибыль сократилась на 4,4%, до 12,6 млрд рублей на фоне роста себестоимости продаж на 3%. Прибыль от продаж упала на 11,1%, до 7,4 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения уменьшилась в 3 раза, до 11,5 млрд рублей после сокращения прочих доходов в 10,4 раза, до 2,4 млрд рублей.

Активы холдинга выросли на 3,2%, до 120,3 млрд рублей на 31 декабря 2023 года.

В том числе, объем финансовых вложений увеличился на 34,9%, до 43,3 млрд рублей. Сумма денежных средств и денежных эквивалентов снизилась на 44,7%, до 10,8 млрд рублей. Стоимость основных средств упала на 7,1%, до 23 млрд рублей.

Объем инвестиций в 2023 году, как и годом ранее, составил 6,7 млрд рублей.

Холдинг "Таграс" создан в 2006 году на базе сервисных подразделений "Татнефти", объединяет 54 предприятия в 8 дивизионах, предоставляющих услуги геофизического, бурового, механического, нефтепромыслового, энергетического и транспортного сервисов.