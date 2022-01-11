"Ростех" и "ЭР-Телеком" приобрели 75% акций "Акадо"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" и "ЭР-Телеком Холдинг" завершили сделку по приобретению 75% минус 1 акция "Акадо Холдинга" (контролирует оператора телефонии, ШПД и цифрового телевидения "Комкор", бренд "Акадо телеком"), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на стороны сделки.

Покупателем выступило ООО "М-Ком" - совместное предприятие (СП) "Ростеха" и "ЭР-Телекома", учрежденное в сентябре 2021 года, сообщил изданию представитель "ЭР-Телекома". По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО на 100% принадлежит "ЭР-Телеком Холдингу". Но в "Ростехе" уточнили газете, что владеют 25% в нем.

Оставшиеся 25% "Акадо Холдинга" сохранила компания "АВК Инвестментс" (связана с выходцем из "Реновы" Максимом Майорцем), которой до сделки принадлежало 51% оператора (оставшиеся 49% были у "Реновы" Виктора Вексельберга).

Сумма сделки не раскрывается. Опрошенные газетой оценивают ее на уровне 3-4 млрд рублей.

Новые собственники намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе связи стандарта 5G, интернета вещей, систем "умного города", видеоаналитики и центров обработки данных. Они рассчитывают, что новые сервисы будут востребованы частными организациями и госсектором, пишет издание.

Как говорится в отчете аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" за третий квартал 2021 года, "Акадо" занимает на московском рынке проводного интернета 6% по выручке и 7% по числу абонентов, уступая по обоим параметрам МТС, "Ростелекому" и "Вымпелкому". Общий объем ШПД-рынка в Москве составляет 4,2 млрд рублей, абонентская база - 4,4 млн человек. По данным "СПАРК-Интерфакс", "Акадо Холдинг" завершил 2020 год с убытком в 326,5 млн рублей и выручкой в 2 млн рублей.

Информация о возможной продаже "Акадо" обсуждается несколько лет. В числе потенциальных покупателей были ПАО "Ростелеком" и "Эр-телеком холдинг". "Эр-телеком холдинг" в 2017 году выкупил активы "Акадо" в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.