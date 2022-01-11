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"Энел Россия" получил отсрочку штрафа за срыв сроков ввода Кольской ВЭС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Совета рынка" на заседании 11 января принял решение о предоставлении отсрочки расчета и списания штрафов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ) в отношении Кольской ВЭС в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, сообщила ассоциация.

Отсрочка предоставлена до апреля 2022 года по штрафам за декабрь 2021 года и январь, февраль 2022 года в целях предоставления ООО "Энел Рус Винд Кола" возможности подписания соглашений с покупателями о признании факта наступления обстоятельств непреодолимой силы и невзыскании штрафов, предусмотренных ДПМ ВИЭ, на период действия таких обстоятельств и их последствий, говорится в сообщении.

В конце 2021 г. "Совет рынка" уже рассматривал этот вопрос, но тогда отказался предоставить отсрочку.

"Энел Россия" объясняла опоздание форс-мажором - подтоплением единственной дороги от порта до площадки строительства в июне 2020 г. Из-за этого была ограничена нагрузка перевозок, и крупные части ветроустановки не получалось перевозить. Вместо подтопленного моста весной 2021 года заработал временный мост. Также ряд внешних факторов, такие как новые ограничения из-за коронавируса и погодные условия, могли повлиять на сроки и стоимость реализации проекта ветропарка на Кольском полуострове.

Изначально станцию планировали ввести в декабре, новые сроки назначены на май 2022 года.

Основным акционером "Энел Россия" является итальянская Enel S.p.A. с долей 56,43%.

Энел Россия Кольская ВЭС

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