Суд принял обеспечительные меры по иску структуры "Энел Россия" к Siemens Gamesa

Решение принято судом со второго раза

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Мурманской области 13 сентября удовлетворил заявление ООО "Энел Рус Винд Кола" (входит в ПАО "Энел Россия") о принятии обеспечительных мер в отношении ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" (российская структура испано-германской Siemens Gamesa), следует из определения суд, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

В списке обеспечительных мер говорится о запрете "Сименс Гамеса" совершать действия по распоряжению, обременению, вывозу спорного имущества, находящегося на территории строительной площадки "Кольской ВЭС". Также в число требований входит передача на хранение "Энел Рус Винд Кола" указанного имущества для строительства "Кольской ВЭС".

В иске структуры "Энел Россия" речь идет о проекте строительства ветропарка "Кольская ВЭС" мощностью 201 МВт, в котором "Сименс Гамеса" выступала как поставщик оборудования. В середине августа "Энел Рус Винд Кола" подала иск к "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" о взыскании 22,9 млрд рублей.

Суд принял решение об обеспечительных мерах со второго раза, на заседании 29 августа "Энел Рус Винд Кола" было отказано в обеспечении.

Непринятие обеспечительных мер могло затруднить или сделать невозможной реализацию проекта Кольской ВЭС. Договор между "Энел Рус Винд Кола" и "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" включал в себя производство, поставку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию ветряных турбин, а также гарантии в отношении эксплуатации. Однако Siemens Gamesa присоединилась к санкциям в отношении России и полностью прекратила строительство ветропарка, отмечается в материалах суда.

На дату отказа Siemens Gamesa от договора поставки полный комплекс работ по договору поставки, от монтажа до пуско-наладки, был выполнен только в отношении 11 ветряных турбин, при этом компания не передала в полном объеме исполнительную документацию в отношении таких работ. Также компания стала требовать от "Энел Россия" возврата находящегося на строительной площадке имущества, сообщает суд.

Действия Siemens Gamesa "совершены с намерением причинения ущерба заявителю и энергосистеме РФ, нарушают энергетический суверенитет РФ, так как строительство Кольской ВЭС является стратегическим проектом для Мурманской области (что подтверждается заключением специального инвестиционного контракта с Мурманской областью), и по завершению строительства и вводу в эксплуатацию Кольская ВЭС будет включена в Единую энергетическую систему России, т.е. будет составлять периметр энергобезопасности РФ", говорится определении суда.

Суд посчитал обоснованным заявление об обеспечительных мерах, поскольку, по его мнению, они направлены на сохранение отношений в существующем состоянии и не приведут к фактической невозможности осуществления законной деятельности "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи".

"Сименс Гамеса" юыда партнером "Энел Россия" и в других проектах в сфере ВИЭ. Стороны успели построить ветропарк "Азовская ВЭС" мощностью 90 МВт в Ростовской области. Еще один проект (в Ставропольском крае) был отменен, сообщала в марте 2022 года "Энел Россия".

Полный ввод в эксплуатацию "Кольской ВЭС" ожидался в октябре 2022 года.

После начала российской военной операции на Украине Siemens Energy и Enel заявили о выходе из активов в России. Германская компания планирует завершить этот процесс к концу III квартала. А итальянская Enel договорилась о продаже своего пакета в "Энел Россия" (56,43%) "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" за общую сумму $135 млн. Закрытие этой сделки также ожидается в III квартале.

В начале августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок покупки и продажи долей, в том числе, в энергетике.