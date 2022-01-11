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Цена Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября

Цена Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост во вторник, причем котировки североморской нефти марки Brent преодолели отметку $83 за баррель впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 по Москве подорожали на $2,53 (3,13%) - до $83,4 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $2,78 (3,55%) - до $81,01 за баррель.

"Цены на нефть сегодня растут после двух дней снижения, получая поддержку со стороны позитивных сигналов спроса в 2022 году и ожиданий дефицита мирового предложения", - отметила старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

Brent WTI

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