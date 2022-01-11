Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Потребление нефти в мире уже более года опережает добычу, но в 2022 и 2023 годах будет наблюдаться обратная ситуация, что приведет к накоплению коммерческих запасов, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

Согласно докладу, в 2021 году добыча была ограничена ввиду сделки ОПЕК+, ограничения инвестиций со стороны производителей нефти в США и других перебоев с поставками, что привело к снижению коммерческих запасов до 2,7 млрд баррелей и росту цен.

"По нашим оценкам, мировые запасы нефти снижались шесть кварталов подряд, начиная с третьего квартала 2020 г., снижаясь в среднем на 2,1 млн б/с во II полугодии 2020 года и в среднем на 1,4 млн б/с в 2021 году", - говорится в отчете.

EIA полагает, что неопределенность на мировых нефтяных рынках усилилась в преддверии 2022 года, в частности, влияние штамма COVID-19 "omicron" на потребление нефти до сих пор неизвестно.

"Мы прогнозируем, что мировое производство нефти превысит мировое потребление нефти как в 2022, так и в 2023 году, что приведет к увеличению коммерческих запасов нефти. Мы ожидаем, что мировые запасы нефти увеличатся в среднем на 0,5 млн б/с в 2022 году и на 0,6 млн б/с в 2023 году, и что эти накопления запасов в целом окажут понижательное давление на цены на нефть. Однако балансы на рынке нефти подвержены значительным неопределенностям в течение прогнозируемого периода, в частности, то, как продолжающаяся пандемия влияет на экономический рост, спрос на нефть и решения членов ОПЕК+. Эти факторы, среди прочего, могут поддерживать волатильность цен на нефть", - считает ведомство.

Согласно прогнозу, на конец 2022 года коммерческие запасы нефти в мире вырастут до 2,8 млрд барр.

Производство нефти, как ожидается, будет расти ввиду ослабления ограничений ОПЕК+, а также влияния более высоких цен на нефть в 2021 году на добычу сланцевой нефти в США.

Так, по оценке EIА, в 2021 году добыча стран, не входящих в ОПЕК, увеличилась на 0,7 млн б/с по сравнению с 2020 годом благодаря трем крупнейшим производителям: России, Канаде и США.

"Мы ожидаем, что добыча стран не-ОПЕК увеличится на 2,8 млн б/с в 2022 году и еще на 1,6 млн б/с в 2023 году. США и Россия лидируют в росте добычи среди стран, не входящих в ОПЕК, в нашем прогнозе как в 2022, так и в 2023 году. Бразилия, Норвегия и Канада также вносят значительный вклад в рост прогноза", - говорится в отчете.

EIA прогнозирует, что производство жидких углеводородов в России в 2021 году составило 10,8 млн б/с, что на 0,3 млн б/с больше, чем в 2020 году. В 2022 году добыча в стране будет расти медленнее: 0,8 млн б/с в 2022 году и 0,3 млн б/с в 2023 году.

Относительно добычи нефти в США EIA отмечает, что в 2021 году она снизилась в 2021 году на 0,1 млн б/с к 2020 году - до 11,2 млн б/с из-за экстремальных холодов в феврале и закрытия скважин во время урагана Ида в конце августа и начале сентября.

"Мы ожидаем, что среднегодовая добыча нефти в США увеличится до 11,8 млн б/с в 2022 году и до 12,4 млн б/с в 2023 году, который установит новый рекорд. Несмотря на наш прогноз рекордного среднегодового показателя добычи нефти в 2023 г., мы не ожидаем, что добыча в какой-либо месяц в прогнозе превысит месячный рекорд в 12,97 млн б/с, установленный в ноябре 2019 г. Рост добычи отражает цены на нефть, которые, как мы ожидаем, будут достаточными для дальнейшего увеличения", - говорится в докладе.

Добыча жидких углеводородов в Канаде выросла в 2021 году на 0,3 млн б/с - до рекордных 5,6 млн б/с, в 2022 году увеличится на 0,2 млн б/с, а в 2023г - менее, чем на 0,1 млн б/с. Ведомство полагает, что в стране не появится новых добывающих проектов, а добыча на нефтеносных песках Альберты будет расти меньшими темпами, поскольку производители скорректировали масштабы и темпы разработки и инвестиций в разведку и добычу.

Производство в Бразилии в 2021 году чуть снизилось, но в 2022 году вырастет на 0,3 млн б/с - до 4 млн б/с после возвращения производственных мощностей к нормальной работе, в 2023 году ожидается рост на 0,1 млн б/с, отмечает ведомство, добавляя, что добыча в ряде других стран-производителей, не входящих в ОПЕК, снизится в 2022 и 2023 годах, особенно в Индонезии и Колумбии.

EIA напоминает, что ОПЕК+ договорились продолжить наращивать добычу на 400 тыс. б/с в месяц, но полагают, что страны-члены ОПЕК не смогут полностью увеличить добычу в соответствии со своими целями в 2022 году.

"Некоторые страны не смогут выполнить свои новые цели из-за масштабных проблем, связанных с возобновлением простаивающих мощностей, а другие страны будут ограничивать увеличение, чтобы избежать крупных глобальных дисбаланс между добычей нефти и спросом на нефть", - считают в ведомстве.

В США полагают, что добыча нефти ОПЕК в среднем составила 26,3 млн б/с в 2021 году, что на 0,7 млн б/с больше, чем в 2020 году, а в 2022 году вырастет до 28,8 млн б/с, в 2023 году - до 28,9 млн б/с. "Наш прогноз добычи нефти ОПЕК подвержен значительной неопределенности, обусловленной как соблюдением целей по добыче, так и неопределенным будущим ростом мирового спроса", - говорится в отчете.

Прогноз предполагает, что текущие санкции США остаются в силе в отношении Ирана и Венесуэлы в течение всего прогнозируемого периода. Также ожидается, что ОПЕК+ не будет продолжать сокращать добычу, чтобы компенсировать любое потенциальное увеличение добычи нефти в Иране или Венесуэле.

"После пяти лет снижения добыча нефти в Венесуэле выросла с 0,5 млн б/с в 2020 году до почти 0,6 млн б/с в 2021 году благодаря активизации деятельности сервисных компаний и расширению доступа к конденсату и другим разбавителям для смешивания с венесуэльской тяжелой нефтью. Несмотря на рост в 2021 году, мы ожидаем, что добыча нефти в Венесуэле снизится в результате продолжающихся производственных трудностей, отсутствия технического обслуживания месторождений и объектов, а также продолжающихся санкций", - говорится в документе.

"Добыча нефти в Ливии выросла на 0,8 млн б/с до в среднем почти 1,2 млн б/с в 2021 году по сравнению с 2020 годом после того, как восточные и западные силы безопасности подписали соглашение о прекращении огня в октябре 2020 года. Недавно сформированное объединенное правительство обеспечило стабильность между различных группировок в Ливии в марте 2021 года. Наш прогноз предполагает в целом стабильную добычу в Ливии в 2022 и 2023 годах. Однако наш прогноз добычи нефти в Ливии подвержен повышенной неопределенности в результате оценки политической ситуации и ситуации с безопасностью в Ливии, бюджета на техническое обслуживание и ремонт нефтегазовой инфраструктуры. Президентские и парламентские выборы, назначенные на декабрь 2021 года, были отложены. Кроме того, в конце декабря блокада четырех нефтяных месторождений нарушила добычу нефти в Ливии на уровне 0,3 млн б/с", - пишут эксперты EIA.

"Производство жидких углеводородов ОПЕК увеличилось с 5,1 млн б/с в среднем в 2020 году до 5,3 млн б/с в 2021 году. Уровень добычи в 2021 году отражает увеличение добычи попутных жидких углеводородов в результате ослабления сокращения добычи ОПЕК. Мы ожидаем, что добыча жидких углеводородов, не содержащих нефти, еще больше увеличится в 2022 году до 5,5 млн б/с и сохранится на этом уровне в 2023 году", - считают они.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $70/баррель до $ 74,95/баррель. Ведомство отмечает, что в 2021 году спотовые цены на нефть Brent в среднем составляли $71/баррель, и на этот год прогнозирует показатель в $75 за баррель, на 2023 год - $68 за баррель в 2023 году.