Минфин с 14 января будет покупать валюту и золото на 36,6 млрд руб. в день

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 585,9 млрд рублей, сообщило ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 36,6 млрд рублей. Это превысит рекорд, который был зафиксирован в ноябре прошлого года, – 25,9 млрд рублей (518,2 млрд рублей). В декабре объем покупок составлял 22,8 млрд рублей в день.

Как дневной, так и общий объем покупок в январе станет рекордным за все время их проведения, превысив предыдущий рекорд в ноябре 2018 года, когда общий объем средств, направляемых на покупку, составил 525,8 млрд рублей (25 млрд рублей в день).

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе в размере 493,2 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря составило 92,7 млрд рублей.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей за месяц). С 5 февраля дневной объем был сокращен до 2,4 млрд рублей (45,6 млрд рублей), с 5 марта увеличен до 6,7 млрд рублей (148,1 млрд рублей, дневной объем меньше январского из-за разницы в количестве рабочих дней). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам – 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей), в мае – вновь снизился до 6,5 млрд рублей (123,7 млрд рублей), в июне вырос до 10,5 млрд рублей (220,9 млрд рублей), в июле – до 13,5 млрд рублей (296 млрд рублей), в августе – до 14,4 млрд рублей (315,9 млрд рублей), в сентябре – 14,9 млрд рублей, в октябре до 15,1 млрд рублей (317,6 млрд рублей).

Покупку золота Минфин начал осуществлять с июля 2021 года.