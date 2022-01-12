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Аналитики не увидели угрозы рублю в рекордных покупках валюты Минфином в январе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рекордный объем покупок валюты Минфином РФ в январе не несет рисков падения курса рубля, полагают аналитики ING Bank.

"Во-первых, у России сохраняется высокий счет текущих операций: в первом квартале 2022 года профицит может составить $40-45 млрд, а интервенции около $19-21 млрд. Во-вторых, при условии дальнейшей стабилизации политической ситуации в соседнем Казахстане и упорядоченного вывода сил ОДКБ, российская валюта имеет шанс "избавиться" от "казахской" риск-премии в ближайшие дни (порядка 30 копеек)", - поясняют эксперты.

ЭкономикаМинфин с 14 января будет покупать валюту и золото на 36,6 млрд руб. в деньЧитать подробнее

Как сообщалось, Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 585,9 млрд рублей.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 36,6 млрд рублей. Это превысит рекорд, который был зафиксирован в ноябре прошлого года, – 25,9 млрд рублей (518,2 млрд рублей). В декабре объем покупок составлял 22,8 млрд рублей в день.

Как дневной, так и общий объем покупок в январе станет рекордным за все время их проведения, превысив предыдущий рекорд в ноябре 2018 года, когда общий объем средств, направляемых на покупку, составил 525,8 млрд рублей (25 млрд рублей в день).

"Валютные интервенции оказались выше ожиданий примерно на $3 млрд, и это связано скорее с повышением налоговой нагрузки в нефтегазовом секторе, нежели ростом экспорта", - отмечают аналитики.

"Мы сохраняем наш в целом конструктивный взгляд на фундаментальные характеристики рубля в первой половине 2022 года. Тем не менее, текущие отношения между Россией и Западом, а также неопределенность вокруг глобального аппетита к риску, остаются важными факторами уязвимости рубля в среднесрочной перспективе", - говорится в обзоре банка.

Минфин РФ ING Bank

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