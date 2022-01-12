Maersk добьется углеродной нейтральности на десять лет раньше плана

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Датская AP Moller-Maersk A/S, мировой лидер в сфере контейнерных перевозок, намерена добиться углеродной нейтральности своих операций к 2040 году - на 10 лет раньше, чем планировалось изначально. Об этом гендиректор компании Сорен Скоу заявил Financial Times.

И если прежде цели компании по сокращению выбросов касались только флота контейнеровозов, то теперь они относятся ко всем прямым и непрямым выбросам от всех видов деятельности Maersk, добавил он.

"Для Maersk, как глобального поставщика универсальных логистических услуг во всех видах перевозок, очень важно расширить амбиции по достижению нулевого уровня чистых выбросов на весь наш бизнес", - сказал Скоу.

Компания также поставила новые цели на 2030 год: к этому времени она планирует сократить выбросы на 50% в расчете на каждый отправленный контейнер и на 70% - в полностью контролируемых ею терминалах. Кроме того, Maersk намерена наращивать использование экологичного топлива в морской транспортировке грузов, рассчитывая перевозить четверть грузов с использованием "зеленого" топлива к 2030 году.

В 2018 году, когда датская компания поставила целью сократить до нуля чистые выбросы к 2050 году, эта задача казалась "действительно очень амбициозной", и "мы не представляли, как добиться этого", отметил ее руководитель.

Однако теперь, когда Amazon.com Inc., Ikea и Unilever Plc тоже ужесточают требования в плане выбросов для своих цепочек поставок, а Maersk уже заказывает свои первые суда, способные работать на "зеленом" метаноле, группа намерена ускорить движение к цели углеродной нейтральности. "Мы видим себя лидером в сокращении выбросов в одном из наиболее сложно декарбонизируемых секторов", - сказал Скоу.

Акции Maersk подорожали на 3,7% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 64%.