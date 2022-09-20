Производитель железной руды Fortescue откажется от ископаемого топлива к 2030 году

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Австралийская Fortescue Metals Group, один из крупнейших производителей железной руды в мире, направит $6,2 млрд на сокращение вредных выбросов на производстве и откажется от ископаемых видов топлива к 2030 году.

Компания пообещала выделить $3,2 млрд на организацию выработки электроэнергии из возобновляемых источников, на закупку аккумуляторных батарей, строительство станций зарядки и линий электропередачи на месторождениях в регионе Пилбара в Западной Австралии.

Электроэнергия, получаемая от возобновляемых источников, позволит компании отказаться от ископаемого топлива, используемого для добычи, а также приблизит ее к достижению нулевых вредных выбросов.

Fortescue также потратит $1,3 млрд на покупку новых транспортных средств с низкими выбросами СО2, $900 млн - на инфраструктурные проекты и $800 млн - на управление спросом на электроэнергию.

Большая часть инвестиций будет осуществлена в период с 2024 по 2028 год.

Компания рассчитывает, что переход на "зеленую" энергию позволит ей сэкономить около $3 млрд на издержках к 2030 году. После этого Fortescue ожидает экономить порядка $820 млн в год.