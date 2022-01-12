Brent поднялась выше $84 за баррель впервые за два месяца

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут в среду днем после максимального с начала 2022 года скачка по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 по московскому времени в среду составила $84,2 за баррель, что на $0,48 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки поднялись выше $84 за баррель впервые с начала ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,87 за баррель, что на $0,62 (0,76%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказало общее увеличение аппетита к риску на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американский ЦБ сможет замедлить инфляцию, не подорвав экономического роста.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд.

По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

Рынок ждет официального доклада о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 по Москве. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 января, на 1,6 млн баррелей. Они также ожидают увеличения запасов бензина на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Еще одним положительным фактором для рынка стал доклад управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в котором ведомство прогнозирует рост спроса на нефть в США в 2022 году на 840 тыс. б/с, что выше предыдущего прогноза роста на 700 тыс. б/с. Всего в мире в этом году спрос вырастет на 3,6 млн б/с, в 2023 - еще на 1,8 млн б/с, то есть, составит 100,5 млн б/с и 102,3 млн б/с соответственно, что совпадает с оценкой, сделанной ведомством месяц назад.

Минэнерго США также повысило прогноз цены Brent на 2022 год с $70 за баррель до $74,95 за баррель.