Brent подешевела до $84,41 за баррель

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после подъема накануне до максимальных уровней более чем за два месяца на данных о сокращении запасов в США.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, минимального уровня с 2018 года. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения резервов на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 2,5 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 300 тысяч баррелей.

Добыча нефти в Штатах на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 11,7 млн б/с.

"Данные о запасах энергоносителей будут ключевыми в первые недели 2022 года, поскольку рынок ищет сигналы о том, что баланс спроса и предложения улучшается", - говорит аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

К 8:15 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,31%), до $84,41 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,95 (1,1%), до $84,67 за баррель, максимума с 9 ноября.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,27 (0,33%), до $82,37 за баррел. К закрытию торгов в среду WTI подорожала на $1,42 (1,8%) и составила $82,64 за баррель, также самого высокого значения с 9 ноября.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в среду, что глобальный спрос на нефть оказался более высоким, чем ожидалось, поскольку распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" не привело к существенному ограничению экономической активности.

"Настрой нефтяного рынка в целом остается конструктивным, - отмечает аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Сбои в поставках, неопределенность в отношении свободных мощностей стран ОПЕК, а также ослабления опасений, связанных с последствиями "омикрона" поддерживают нефтяной рынок. Доклад Минэнерго США дал ему дополнительный толчок".