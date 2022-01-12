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Рост цен на бензин в 2021 году превысил уровень инфляции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ в 2021 году выросли на 8,84%, превысив темпы общей инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,39%, следует из сообщения Росстата.

В декабре прошлого года бензин подорожал на 0,85% к ноябрю 2021 года. Дизельное топливо в последний месяц 2021 года выросло в цене на 1,9% по сравнению с ноябрем. Цены на газовое моторное топливо снизились на 5,4%.

В 2020 году потребительские цены на бензин росли темпами значительно ниже инфляции - на 2,5% к 2019 году против индекса потребительских цен на уровне 4,9%.

Профильные ведомства ставят целью рост потребительских цен на бензины в пределах инфляции - этой цели негласно придерживаются и сети АЗС по всей стране. Однако в 2021 году рост оптовых цен бил исторические рекорды, создавая в течение года диспаритет оптовых и розничных цен. Регуляторы предпринимали меры по устранению диспаритета, в частности, применялась корректировка топливного демпфера, рост нормативов биржевых продаж и прочее.

В то же время вице-премьер Александр Новак, комментируя в конце прошлого года данные Росстата, согласно которым с 1 января по 20 декабря 2021 года цены на бензин в рознице выросли на 8,7% при инфляции 7,98%, сказал: "По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК и Федеральной антимонопольной службы, отслеживающих значительно большее количество АЗС, рост розничных цен на АИ-92 за период с 1.01 по 24.12 составил 7,8%, на АИ-95 - 7,6%".

Росстат

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