Минсельхоз назвал сезонным подорожание овощей и молочной продукции

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз объяснил сезонным фактором рост цен на молочную продукцию и овощи в России.

Осенью и зимой традиционно снижается производство молока и молочной продукции, растут производственные затраты, и цены растут, следует из пресс-релиза.

Подорожание овощей зимой ведомство объяснило традиционным увеличением доли более дорогих импортных продуктов, что приводит к повышению средних цен на овощи. Предпосылки к снижению цен в Минсельхозе видят в снижении покупательского спроса на овощи после Нового года.

Министерство напоминает, что "несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия в 2021 году, в организованном секторе, по предварительным данным субъектов, собрано порядка 5,3 млн тонн овощей открытого грунта, что практически соответствует уровню 2020 года". Кроме того, в прошлом году был получен рекордный урожай овощей в зимних теплицах - валовый сбор составил более 1,4 млн тонн. В частности, производство огурцов составило порядка 830 тыс. тонн, а томатов - 590 тыс. тонн.

Аграрии также накопали 6,7 млн тонн картофеля.

В среду Росстат сообщил, что цены на пастеризованное молоко в первую декаду января выросли на 0,4%, на стерилизованное - на 0,6%, на сметану - на 0,5%, на творог - на 0,2%. Плодоовощная продукция подорожала в среднем 3,1%. Выше этого показателя были темпы роста цен на огурцы - на 7,4%, помидоры - на 6,7%, капусту - на 6%, бананы - на 3,8%, морковь - на 3,6%. Картофель и репчатый лук подорожали на 1,6%, свекла - на 1,4%, яблоки - на 0,8%.