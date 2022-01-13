Фондовые индексы США выросли на данных об инфляции, совпавшей с прогнозами рынка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США завершил торги в среду ростом. Инвесторы анализировали опубликованные данные о декабрьской инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы подъема стали максимальными за 40 лет - с июня 1982 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.

Несмотря на то, что индексы завершили торги ниже максимальных отметок сессии, рынок показал признаки облегчения, поскольку уровень инфляции совпал с прогнозами, отметил экономист Capitol Securities Management Кент Энгелк.

"Рынку акций предстоит пройти новый тест - снизится ли инфляционное давление? Я верю, что это произойдет, но не думаю, что инфляция замедлится до целевых 2%, которых ожидает рынок", - заявил Энгелк.

Инфляция продолжит ускоряться в начале 2022 года, стабилизируется и начнет замедляться во втором квартале, считают эксперты из RBC Capital Markets. "Но ФРС вероятнее всего почувствует давление от роста цен и будет вынужден принять решение о повышении (ставки ИФ) уже на заседании в марте", - написали аналитики.

Бумаги фармкомпании Biogen Inc. подешевели на 6,7%. Власти США сообщили, что страховка Medicare будет покрывать стоимость препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера только для пациентов на ранней стадии, которые участвуют в клинических испытаниях. Цена акций Eli Lilly & Co., разрабатывающей аналогичный препарат, снизилась на 2,44%.

Стоимость медицинской страховой компании Humana Inc. поднялась на 0,92%. Компания запустит обратный выкуп акций объемом $1 млрд, который станет частью программы buyback на сумму $3 млрд, объявленной в феврале прошлого года.

Meta Platforms Inc. (ранее Facebook) назначила Тони Сюя, главу сервиса по доставке еды DoorDash Inc., членом совета директоров компании. Акции DoorDash подешевели на 2,1%, цена бумаг Meta снизилась на 0,3%.

Производитель хирургических роботов и систем Intuitive Surgical сообщил, что выручка в октябре-декабре, по предварительным данным, достигла почти $1,55 млрд, что на 17% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Тем не менее, котировки акций компании опустились на 1,5%.

Банк Jefferies Financial Group Inc. в четвертом квартале 2021 года зафиксировал выручку в размере $1,81 млрд, что на 3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель также оказался хуже прогнозов аналитиков, оценивших его в $1,9 млрд. Котировки бумаг банка рухнули на 9,3%.

Котировки акций спутникового провайдера Dish Network Corp. подорожали на 2,8%. Издание New York Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что компания ведет переговоры о слиянии с DirectTV.

Стоимость Caterpillar Inc. поднялась на 1,1%. Аналитики банка UBS увеличили прогнозную цену акций компании до $250 с $235 за бумагу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 38,3 пункта (0,11%) и составил 36290,32 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 13,28 пункта (0,28%) - до 4726,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 34,94 пункта (0,23%) и составил 15188,39 пункта.