Индекс Мосбиржи снизился на 0,11% на открытии торгов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала; при этом индекс МосБиржи в начале торгов потерял 0,1% вследствие значительного падения (-4,5%) акций "Норникеля" после дивидендной отсечки.

К 07:01 индекс МосБиржи снижался на 0,11%, до 3825,59 пункта (-0,11%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрировали смешанную динамику в пределах 1,2%.

Подорожали акции Polymetal (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Полюса" (+1,1%), "Татнефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,5%), расписки TCS Group Holding (-0,4%), ценные бумаги ВТБ (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%, "префы" снизились в цене на 0,2%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов находился вблизи уровня закрытия предыдущего дня - 74,7 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", смешанная динамика российских акций в начале торгов 13 января связана, прежде всего, с противоречивыми сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, а также с отсутствием какого-либо прогресса на переговорах в рамках Совета Россия-НАТО. При этом аналитики не исключают, что в ходе дальнейших торгов инициатива на рынке может плавно перейти к продавцам на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках.

В среду завершились переговоры представителей России и НАТО по гарантиям безопасности, они продолжались четыре часа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией были сложными, состоялось серьезное обсуждение темы Украины, союзники по НАТО призвали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины. Также союзники по НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" альянса и сообщили о готовности к дальнейшим встречам с РФ для обсуждения конкретных предложений. Между НАТО и Россией, по словам Столтенберга, есть серьезные разногласия, преодолеть их будет непросто.

Фондовый рынок США завершил торги в среду ростом. Инвесторы анализировали опубликованные данные о декабрьской инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы подъема стали максимальными за 40 лет - с июня 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Несмотря на то, что индексы завершили торги ниже максимальных отметок сессии, рынок показал признаки облегчения, поскольку уровень инфляции совпал с прогнозами.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют уже в основном негативную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,93%, китайский CSI 300 - на 0,55%, южнокорейский Kospi - на 0,22%, при этом колебания гонконгского индекса Hang Seng происходят вблизи уровня закрытия предыдущего дня; и лишь австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,32%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,17% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовом рынке США 13 января.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в четверг также перешли к снижению после роста, отмечавшегося накануне. К 7:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,2%, до $84,5 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,17%, до $82,5 за баррель.