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Максим Полетаев покинул USM, проработав около полугода

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывший куратор корпоративного блока в Сбербанке Максим Полетаев покинул холдинг USM Алишера Усманова и партнеров, куда перешел летом прошлого года из "Русала".

Подконтрольный USM "Металлоинвест" в четверг сообщил, что Полетаев вышел из совета директоров компании. Его место занял выходец из KPMG Еркожа Акылбек.

В USM "Интерфаксу" подтвердили, что замена в совете директоров "Металлоинвеста" связана с перестановками в группе. "Максим Полетаев действительно больше не работает в структурах USM, он сфокусируется на других проектах. Компания и ее акционеры благодарны Максиму за плодотворное сотрудничество и желают ему дальнейших успехов", - сказал представитель группы.

Полетаев покинул USM в декабре, вместо него пост первого заместителя генерального директора холдинга занял Еркожа Акылбек. Он также вошел в совет директоров USM. Кроме того, Акылбек является членом совета директоров "Удоканской меди" (оператор разработки Удоканского месторождения, проект USM) и председателем наблюдательного совета компании Coscom.

До перехода в USM, с 2001 по 2020 годы, Акылбек работал в KPMG, где создал и возглавил практику по работе с компаниями сектора "технологии, медиа и телеком". Он возглавлял департамент аудита в России и странах СНГ, занимал должности директора и партнера АО "КПМГ", генерального директора ООО "КПМГ налоги и консультирование".

Максим Полетаев возглавлял Московский банк Сбербанка, а в 2013 года стал первым зампредом кредитной организации. В этом статусе он отвечал за взаимоотношения с крупнейшими корпоративными клиентами Сбербанка. Полетаев покинул банк в середине 2018 года и вскоре стал членом совета директоров "Русала", а затем - заместителем гендиректора алюминиевой компании. Также он представлял интересы "Русала" в совете директоров "Норникеля". В середине прошлого года Полетаев начал работать в USM, вошел в советы директоров "Мегафона" и "Металлоинвеста".

"Металлоинвест" в прошлом году, на фоне заявлений менеджмента о возможном IPO, расширил совет директоров с 10 до 12 человек. В него входят генеральный директор ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" Иван Стрешинский (председатель совета), представители USM Ирина Лупичева, Павел Митрофанов, Улуч Эргин и Еркожа Акылбек, генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, главный исполнительный директор Metalloinvest Trading AG Вахтанг Кочаров, а также пять независимых директоров: председатель совета директоров "Удоканской меди" Валерий Казикаев, бывший вице-президент по финансам "НЛМК" Галина Аглямова, исполнительный директор ООО "УКС "Металлоинвест" Дмитрий Тарасов, топ-менеджеры Knauf Александр Блюмгардт и Манфред Грундке.

Максим Полетаев USM

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