"Русал" заменит Полетаева на Безденежных в совете директоров "Норникеля"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель гендиректора "Русала" Максим Полетаев, несколько лет представлявший алюминиевую компанию в совете директоров "Норникеля", покинет его состав, следует из списка кандидатов на избрание на внеочередном собрании акционеров.

Вместо него в совет войдет вице-президент "Русала" по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных, которая с 1995 по 2018 г работала в "Норникеле" (последняя ее должность - вице-президент - статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления).

Помимо Полетаева, совет покинет бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов. Вместо него в совет войдет финансовый контроллер "Норникеля" (выдвинутый "Русалом") Александра Захарова.

От основного акционера "Интерроса" в совет вновь номинированы генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин, управляющий директор Winter Capital Advisors Алексей Башкиров, первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова, а также глава совета Андрей Бугров, до последнего времени работавший старшим вице-президентом "Норникеля" по устойчивому развитию.

"Русал" номинировал в совет старшего банкира Сбербанка Сергея Волка, члена совета благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" Евгения Шварца, а также заместителя гендиректора ООО "Руссдрагмет" (УК золотодобывающей Highland Gold Mining) Станислава Лучицкого.

От Crispian Романа Абрамовича в совет входит руководитель службы по финансовому контролю "Норникеля", заместитель председателя комитета РСПП по развитию конкуренции Егор Шейбак.

В качестве независимых директоров в совет вновь выдвинуты глава Petropavlovsk Денис Александров, генеральный директор "Грин Энерджи" Алексей Иванов и член совета директоров банка "Санкт-Петербург" Алексей Германович.

"Интеррос" до погашения 0,5% казначейских акций владел около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролировал 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.