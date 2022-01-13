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РФ в декабре резко нарастила импорт мяса из дальнего зарубежья

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия в декабре прошлого года резко увеличила импорт мяса и субпродуктов из стран дальнего зарубежья, наибольшими темпами росли поставки свинины, свидетельствуют предварительные данные ФТС.

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Так, стоимость ввезенной в декабре свинины составила $6,9 млн против $0,5 млн в декабре 2020 года. По сравнению с ноябрем 2021 года импорт вырос в 2,3 раза.

Говядины было поставлено на $59,7 млн против $51,2 млн в декабре 2020 года (рост на 16,6%). По сравнению с ноябрем прошлого года импорт вырос на 30,9%.

Импорт мяса птицы в декабре составил $22,2 млн против $13,2 млн годом ранее (рост на 67,9%). По сравнению с ноябрем поставки выросли на 41,1%.

Всего в декабре 2021 года РФ импортировала мяса и субпродуктов на $109,2 млн, что на 34,3% больше, чем годом ранее. По сравнению с ноябрем поставки выросли на 33,2%.

Всего в декабре РФ импортировала продовольственных товаров и сырья для их производства на $2,585 млрд, что на 2,5% больше, чем годом ранее, и на 1,5% выше показателя ноября.

Как сообщалось, РФ с января 2022 года для стабилизации цен на мясо ввела квоту на беспошлинный ввоз 100 тыс. тонн свинины (на полгода) и 200 тыс. тонн говядины (на весь год).

ФТС

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