АПК устал разгонять экономику и взялся за инфляцию

Итоги года в российском аграрном секторе

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Аграрный комплекс РФ, отвечающий за обеспечение страны продовольствием, теряет титул драйвера роста российской экономики, который он гордо нес все последние годы.

По оценке Минсельхоза, снижение сельхозпроизводства в этом году составит 2%. Это произойдет впервые с 2018 года, когда этот показатель составил минус 0,6%. В 2020 году производство сельхозпродукции в РФ выросло на 1,3%.

Идеальный шторм в тарелке борща

И если раньше относительно стабильные цены на продовольствие сдерживали темпы инфляции в стране, то в этом году именно продовольствие ускорило инфляционные процессы. Тот же драйвер, только наоборот. Причем в число наиболее подорожавших вошли те продукты, которые раньше были вне подозрений – овощи. В результате вся страна узнала, что такое "борщевой набор", и убедилась, что приготовление базового российского супа из него стало довольно дорогим удовольствием. По данным Росстата, капуста к середине декабря подорожала в 2,2 раза, картофель – на 55%, морковь – на 30%, лук – на 15%.

В этом году продовольственная инфляция дотянулась до двузначных значений и в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года составила почти 11%. Во многом из-за ситуации в аграрном секторе, а также из-за проблем в мировых логистических цепочках ЦБ был вынужден повысить свой прогноз по годовой инфляции с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%. "Инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве. Мясо, молоко, овощи – это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры даже при небольшом их весе в потребительской корзине может разогнать инфляционные ожидания", - заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, показатель по итогам года во многом будет зависеть от того, что будет происходить в сельском хозяйстве.

Между тем, сама отрасль в этом году находилась в каком-то смысле между молотом и наковальней. С одной стороны, необходимо было наращивать производство, хотя условия, в которых работали аграрии, были далеки не только от идеальных, но даже от нормальных. Продолжающаяся пандемия, которая привела к нехватке рабочей силы, резкий рост стоимости удобрений и инфляция других затрат, засуха в ряде основных зернопроизводящих регионов, гибель животных и птицы от опасных заболеваний.

С другой стороны, в условиях высокой инфляции, которая в том числе транслировалась с мировых рынков, надо было сдерживать рост цен на свою продукцию, встраиваться в жесткие регуляторные меры, которые государство предпринимало для того, чтобы продовольствие оставалось доступным.

Приходилось также поддерживать экспорт, который хотя уже и не является амбициозной задачей, но нужен для сохранения своего места на мировых рынках, и смиряться с конкурентом-импортом, который вдруг стал необходим после того, как несколько лет назад было громко объявлено об успешном решении задачи по импортозамещению.

Как отмечают эксперты, трудно вспомнить, когда еще такое количество проблем возникало в отрасли одновременно. И хотя многие из них стали отражением мировых экономических процессов и следствием "чужой" инфляции, легче от этого не было.

Государство поддерживает и отпугивает

Государство пыталось поддержать производителей дополнительными вливаниями. Для сдерживания роста цен на фоне пандемии птицеводам был выделен 1 млрд руб., производителям растительного масла и сахара – 9 млрд, мукомолам и хлебопекам – 4,7 млрд. Однако это не помогло сбить инфляционную волну в полной мере.

В уходящем году обновился и арсенал государственных мер по регулированию внешней торговли, которые были призваны поддержать цены внутреннего рынка. На зерновом рынке, кроме экспортной квоты и пошлин, заработал "зерновой демпфер" с плавающей пошлиной, на масличном – до запретительных были повышены пошлины на экспорт подсолнечника, рапса и сои, а экспорт подсолнечного масла ограничили "подсолнечным демпфером".

Рост цен на сахар было решено сбить беспошлинной импортной квотой в 350 тыс. тонн. И хотя она по сути не потребовалась – было выбрано всего около 40 тыс. тонн – действие квоты продлили до 31 августа 2022 года в объеме 300 тыс. тонн. И совсем уж неожиданностью для рынка стало предложение Минсельхоза в 2022 году "распаковать" беспошлинный импорт свинины и говядины.

В этих условиях появились опасения, что сельское хозяйство, которое в последние годы активно накачивалось госденьгами и частными инвестициями, потеряет

инвестиционную привлекательность. Эти опасения сохраняются. Более того – усиливаются по мере подготовки к новой посевной кампании. Хотя, как заявлял недавно в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, "необходим баланс, при котором цены на продовольствие останутся на приемлемом уровне, но рентабельность производства и инвестиционная привлекательность снижаться не будут".

В целом, по данным Минсельхоза, на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в 2021 году с учетом всех дополнительных средств направлен 291 млрд руб. Закон о бюджете на 2022 год предусматривает на эти цели 285 млрд руб.

Ограничение экспорта зерна: "продразверстка" или новые возможности

В 2021 году АПК РФ, несмотря на природные катаклизмы, получит третий по объему урожай зерна – более 123 млн тонн (по прогнозу Минсельхоза) после рекордного 2017 года (135,5 млн тонн). Это на 10 млн тонн меньше, чем в 2020 году (133,5 млн тонн). Хотя эксперты зернового рынка в последнее время обращали внимание на "странные досчеты" урожая, которые делались в ряде регионов: объем собранного зерна увеличивался – при этом уборочные площади практически не менялись. Это подтверждали и данные по уборке урожая, которые размещались на сайте Минсельхоза.

В целом отношения с информацией у отрасли складывались непросто. Так, в августе почти на полмесяца была прекращена ежедневная публикация данных об уборке урожая. Минсельхоз это объяснял необходимостью "технической работы" с регионами по "уточнению формы и структуры" этих данных. Предпринятые усилия оценить сложно, поскольку ни форма подачи информации, ни ее структура после возобновления публикации фактически не изменились.

В новой реальности, связанной с ограничением информации, пришлось работать в 2021 году и экспертам зернового рынка. Некоторые из них, снизившие прогнозы сбора зерна на фоне данных Росстата о сокращении посевных площадей, столкнулись с реакцией ФАС в виде документа "Предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". А лексика регуляторов в отношении неугодных прогнозов пополнилась выражениями "вброс информации" и "словесные интервенции".

Вместе с тем на рынке есть мнение, что пессимизм некоторых аналитиков в условиях волатильности играет на руку спекулянтам, разогревающим цены, и что в этом сезоне были предприняты, как минимум, две информационные атаки на российский зерновой рынок.

Но как бы то ни было, отсутствие официальной достоверной информации всегда порождает слухи и подозрения, что только увеличивает риск спекулятивных колебаний цен.

В уходящем году на зерновом рынке в полную силу заработал механизм ограничения экспорта зерна, который был включен в 2020 году и декларировался как защита от резких колебаний цен на мировом рынке. С 15 февраля начала действовать квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. Она, в отличие от квоты 2020 года (7 млн тонн с 1 апреля по 30 июня), распределялась по историческому принципу и была предоставлена 234 компаниям. К тому же квота стала тарифной. В ее рамках экспорт пшеницы сначала облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень – 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня.

Однако, как показали результаты, квота оказалась невыбранной, о чем и предупреждали некоторые эксперты зернового рынка, говоря о тщетности ограничительных усилий. Еще до ее введения они отмечали, что на вторую половину сезона (январь-июнь 2021 года) потенциал экспорта не превышает размера квоты, а по факту он оказался еще меньше. К 30 июня, к дате окончания действия квоты, из нее было выбрано не более 12 млн тонн. Далеко не все владельцы квоты воспользовались возможностью отправлять зерно за рубеж. Если в январе пшеницу экспортировали 47 компаний, то к 15 февраля на рынке осталось 20. А в апреле-мае их число и вовсе сократилось до 6-7.

Хотя на момент введения квоты экспортеры заявляли о намерении полностью выбрать ее и затем вернуться к обсуждению с правительством возможности обнуления экспортных пошлин.

Но регуляторные инициативы уже было не остановить, и о перспективах обнуления сейчас уже и не вспоминают. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый зерновой демпфер, средства от которого обещали возвращать производителям зерна в виде субсидий). Размер пошлин теперь рассчитывается еженедельно по ценовым индикаторам, основанным на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже" . Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины - 70% от превышения этого показателя.

Причем аграриям не разъяснили, почему именно эти ценовые параметры были взяты за основу и почему срок действия пошлин рассчитывается на неделю. А предложения повысить цену отсечения и сделать пошлину месячной из-за длительности экспортных контрактов не были услышаны. Как не были услышаны и оценки, которые дали аграрии этим нововведениям. Одна из них по-сибирски суровая: "продразверстка 2.0", которая в условиях ураганного роста цен на ресурсы тянет в "болото экономической депрессии", заявляли сибирские аграрии.

В результате рост мировых цен на зерно привел к высокой "траектории" изъятия средств у аграриев, а обещанных субсидий в виде возврата средств от "зернового демпфера" пока не видно.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к середине ноября от зернового демпфера в бюджет поступило порядка $800 млн. Минфин, по данным депутатов Госдумы, к этому периоду отчитался о получении 56 млрд рублей. Однако аграриям пока выделено 10 млрд рублей, да и те до них еще не дошли. На это, в частности, посетовал представитель принадлежащего АФК "Система" агрохолдинга "Степь". Что уж говорить о более мелких и не имеющих такого тыла компаниях.

Что же касается основной задачи, которую были призваны решить ограничения экспорта, то оценки экспертов по этому поводу неоднозначны.

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, экспортные ограничения показали свою эффективность. "Они позволили справиться с ценовым спекулятивным давлением внешних рынков. Сейчас внутренний рынок стабилен, а собранного зерна хватит как для полного обеспечения внутренних потребностей, так и для поставок внешнеторговым партнерам, - сказал он. - Мы рассчитываем на продолжение государственной политики, защищающей перерабатывающий сектор, в частности, на сохранение экспортных пошлин на сырье на постоянной основе".

Зернин отметил, что "уходящий год запомнился ажиотажным мировым спросом на зерно и многочисленными попытками спекулянтов взвинтить и без того высокие цены на все зерновые культуры, особенно - на пшеницу". Поэтому Россия просто вынуждена была ввести экспортные ограничения, чтобы сохранить внутренние цены на приемлемом уровне. Произошедшее из-за ограничений снижение экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) в диапазоне 20-25% глава союза считает ожидаемым и некритичным.

Из-за снижения экспорта пшеницы впервые за последние годы заговорили о потере Россией лидерства на мировом рынке. По оценке USDA, РФ в этом году экспортирует 36 млн тонн пшеницы, а ближайший конкурент ЕС - 37 млн тонн.

Однако руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский считает, что ЕС, претендующий на лидерство, не сможет конкурировать с РФ в экспорте мягкой пшеницы. "А значит, первое место в своей нише - экспорте мягкой пшеницы - мы в текущем сезоне удержим", - уверен он. Правда при этом он отмечает, что ЕС и Украина экспортируют зерно достаточно активно и составляют существенную конкуренцию России.

Положительным фактором введения ограничений можно назвать и то, что в этих условиях компании начали искать новые возможности для экспорта - в частности, уходить от его сырьевой направленности.

"С введением экспортной пошлины мы как бы находимся немного в раскоряке, потому что нет долгосрочного планирования по экспорту: пошлина на сегодня может быть такая, завтра - другая, как она считается - не совсем понятно, - заявил председатель совета директоров, президент ГК "Прогресс агро" (Краснодарский край) Андрей Олейник. - Но вместе с тем государство, вроде как бы само того не желая, выталкивает нас в другую бизнес-модель".

По его словам, сейчас компания работает над тем, чтобы перепрофилировать экспорт. "Мы будем перепрофилироваться. Не будем отправлять на экспорт пшеницу, а будем отправлять муку. Вместо кукурузы будем экспортировать готовые корма. То есть продукты с добавленной стоимостью, чтобы не отдавать кому-то на той стороне добавленную стоимость, а оставлять у себя", - сообщил он.

"Та же Турция в Африку поставляет до 1,5 млн тонн муки в год, закупая у нас при этом зерно. Почему они могут, а мы не можем? Мне кажется, что сейчас складывается очень интересная ситуация, которая может по итогу реально вытолкнуть (на мировой рынок - ИФ) несколько десятков крупных сельскохозяйственных и продуктовых экспортных компаний. Они нащупают и займут нишу, которой никто не занимался, нишу тех же наших экологически чистых продуктов например", - заявил он.

А "Объединенная зерновая компания" на фоне ограничительных мер рассматривает инвестирование в инфраструктуру за рубежом. Сейчас она, в частности, работает над созданием дочерней компании в Египте.

В то же время президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что цели экспортных ограничений не достигнуты и последствия для отрасли будут серьезными.

"Давления на ценовую обстановку на внутреннем рынке, на которое рассчитывал регулятор, не произошло", - заявил он, назвав причинами то, что "приличный объем зерна был приписан, нарисован в статистике", а также то, что "регуляторика работает не в ту сторону, в которую была задумана". "Она была задумана на понижение внутренних цен, а работает на повышение мировых, - сказал он. - Регуляторика эффективно не отрабатывает задуманные задачи, это прямое свидетельство того, что ее надо менять".

Как сообщил Злочевский, с начала сезона (с 1 июля 2021 г.) цена на российскую пшеницу повысилась на $100 и достигла $344 за тонну (в конце ноября). "Это супердинамика, абсолютный рекорд за все исторические времена, - сказал он. - В этом показателе довольно серьезный вклад экспортной пошлины на зерно".

По его оценке, ограничение экспорта приведет в этом году к 40%-ному снижению выручки аграрного сектора на фоне более 30%-ного роста производственных затрат, себестоимости продукции.

Еще более категоричен вице-спикер Госдумы, один из успешных, по оценке экспертов агрорынка, министр сельского хозяйства (с 1999 по 2009 гг.) Алексей Гордеев. По его оценке, регулирование рынка АПК, прежде всего экспорта зерна, является стратегической ошибкой, которая привела к росту мировых цен, поскольку на мировом рынке зерна РФ занимает 20%. "И с этим надо что-то делать. Я бы, например, сейчас объявил, что пошлины будут отменены, чтобы аграрии более смело сеяли и мы получили большой урожай", - заявил Гордеев в декабре. В целом попытки правительства регулировать цены на продовольствие он назвал неадекватной реакцией и заявил, что справедливости ради необходимо проанализировать всю цепочку ценообразования при производстве сельхозпродукции.

Не получили ожидаемого эффекта от ограничения экспорта зерна и свиноводы, которые, собственно, и инициировали введение квоты и экспортных пошлин. В октябре генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев признал, что, несмотря квоту и пошлины, "себестоимость производства живых свиней все равно выросла на 25-30%". "Очевидно, обратного разворота уже не будет, производителям придется существовать в таких условиях", - сетовал он.

"Стоимость кормов все равно повысилась на 40%, - сообщил гендиректор ГК "Кабош" (один из крупных производителей сыра) Дмитрий Матвеев. - Вместо того, чтобы ограничивать вывоз пшеницы, лучше создавать условия, которые будут позволять больше производить на территории РФ и больше экспортировать".

"А создавать искусственный дефицит, думая о том, что из-за запрета вывоза те, кто выращивают пшеницу, продадут ее дешево, глупо. Все равно все придерживают товар и ждут повышения цены. Любые заградительные меры - это очень плохо", - подчеркнул он.

В этих условиях правительству пришлось выделить 10 млрд рублей животноводам на закупку кормов.

Но ограничения сохраняются и совершенствуются. Таможенная подкомиссия 17 декабря поддержала предложение Минсельхоза о квоте на экспорт зерна из РФ в 2022 году в объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Срок ее действия - с 15 февраля по 30 июня. Кроме того, Минэкономразвития предложило закрепить постановлением правительства ежегодный характер квоты и ввести прогрессивную шкалу расчета экспортной пошлины при повышении мировой цены на пшеницу до $375 и до $400 за тонну. С одной стороны, эксперты называют рост цен до таких параметров маловероятным, тем более что в последнее время цены падают. С другой - считают, что это защитит рынок от спекулятивных внешних атак.

Импорт мяса: осторожно, двери открываются

"Воронка госрегулирования" втянула в себя и рынок мяса, сделав таким образом хороший подарок Бразилии и другим экспортерам. По предложению Минсельхоза, в 2022 году в РФ будет действовать беспошлинная квота на ввоз до 200 тыс. тонн говядины (в течение всего года) и до 100 тыс. тонн свинины (на полгода).

Необходимость этой меры ведомство объяснило традиционно – для стабилизации ценовой ситуации. Формируя в конце 2020 года планы на 2021 год, Минсельхоз рассчитывал, что производство мяса в целом может возрасти примерно на 2%, в том числе свинины - на 3,9%, говядины и мяса птицы - на 1% (каждый вид), сообщал директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов в Совете Федерации в конце ноября.

Однако уже в начале года стало ясно, что эти планы не сбудутся, поскольку, помимо прочих проблем, отрасль столкнулась со значительным осложнением эпизоотической ситуации. Уже в январе в основном из-за распространения гриппа птиц производство курятины в РФ снизилось на 6,4%, что привело к росту цен. Несмотря на принятые меры, производство в полной мере так и не восстановилось, в сентябре отставание еще составляло 1,7%. И, как прогнозирует ведомство, по итогам года в лучшем случае рост показателей "выйдет в ноль".

В результате спрос с курятины сместился на свинину. Но свиноводство настигла африканская чума свиней (АЧС), которая в 2021 году свирепствовала особенно сильно. По данным Национального союза свиноводов, из-за АЧС в этом году пришлось забить 1 млн животных, тогда как за все предыдущие 10 лет - 2 млн свиней. И получилось, что АЧС, по выражению главы союза Юрия Ковалева, практически "съела" весь прирост производства, который обеспечили введенные в 2021 году новые мощности. По данным союза, новые проекты обеспечили в этом году прирост не менее 250 тыс. тонн свинины, в то же время потери от уничтожения свиней из-за АЧС превысят 200 тыс. тонн. Причем АЧС в уходящем году фиксировалась в таких крупных производителях свинины, как Белгородская, Липецкая и Тамбовская области.

Проблем добавила и летняя жара в центре страны, которая негативно повлияла на привесы.

На этом фоне производство свинины в сентябре в годовом выражении снизилось на 7%, за 9 месяцев - на 0,1%, а цены пошли в рост.

Однако, как заявил Ковалев, октябрьские данные полностью "перевернули картину" и от сентябрьского падения на 7% отрасль перешла к росту в 2%. На фоне увеличения производства и новостей о беспошлинном ввозе свинины, который он назвал "вынужденно креативным решением", цены производителей обвалились ниже показателей 2020 года.

По его прогнозу, в 2022 году ожидается рекордный прирост производства отечественной свинины, и льготный импорт может серьезно осложнить ситуацию в отрасли. "С одной стороны, цифра в 100 тыс. тонн вроде бы небольшая, но с другой - это 5% от потребления, если будет ввезено, - говорит Ковалев. - Это может на 10% увеличить предложение и привести к снижению средних оптовых цен от 10% и, может, до 15%. И это самое неприятное, что нас может ждать в следующем году. Перенасыщение рынка - это дополнительный вызов на фоне всех остальных".

Как считает глава союза, рост производства в отрасли в 2021 году составит от 0,5% до 1%, в 2022 году с учетом возможных эпизоотических проблем он ожидается на уровне 6-8%. Такие же показатели прогнозируются и на 2023 год.

При этом перспективы наращивания экспорта в этих условиях пока туманны. Китай, на который рассчитывали российские свиноводы, уже не только восстановил производство после возникновения АЧС, но и, по оценке центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, "испытывает первый кризис перепроизводства". Цены на живых свиней там упали в два раза. Вьетнам, который стал крупным покупателем российской свинины, стал предлагать "непроходные" цены на ноги свиней. Проблемы и по другим направлениям, в том числе и из-за логистического кризиса. Поэтому серьезного роста экспорта свинины в следующем году ожидать не стоит, считают эксперты.

Между тем, Бразилия уже серьезно готовится к беспошлинным поставкам в Россию, оценивая дополнительную выручку в $200 млн. Причем она не ждет 2022 года. Как отмечают в союзе свиноводов, таможенная служба уже фиксирует существенный импорт бразильской свинины. Россельхознадзор за последнее время после большого перерыва начал расширять список поставщиков из этой страны, допуская их продукцию на российский рынок.

Перенасыщения рынка свинины из-за перекрестной эластичности спроса опасаются и в птицеводстве. "Это, безусловно, окажет влияние и на наш сектор. Дополнительные объемы, дополнительный пресс на цену. Сейчас 142 руб. за кг тушки - это ниже рентабельности. Для холдингов еще остается небольшой запас, но при снижении цены ниже 140 руб. этот запас кончится, - считает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. - Наши цены неуклонно снижались, но цены на полке почему-то не снижались, хотя все шишки и тумаки получаем именно мы".

Необходимость введения беспошлинной квоты на говядину в Минсельхозе объяснили тем, что она фактически соответствует годовому ввозу этого мяса. Но и это беспокоит отечественных производителей.

Как считает директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, эта мера может привести к серьезному оттоку инвестиций из российского мясного скотоводства и поставит в трудное положение регионы, где производство говядины является единственным направлением аграрного сектора. Допустимый объем квоты, по его оценке, может быть не более 50 тыс. тонн и вводиться она должна при определенном ценовом уровне российского рынка говядины.

По его словам, в последние годы в развитие мясного скотоводства в РФ вложены десятки миллиардов рублей. "Причем инвестиции и так идут с трудом, потому что это сложный и "долгоиграющий" сектор. А теперь работа по убеждению новых инвесторов заходить туда и подвергаться стрессовому фактору в связи с тем, что возникают перспективы поставок импортной продукции, становится еще труднее. Инвесторы могут отложить на год, на два свое решение. Для отрасли, где выход продукции появляется через два-три года после начала проекта, это означает отсрочку на 5-10 лет", - заявил Костюк.

Производители также ждут демпинга от Бразилии, где из-за отказа Китая покупать бразильскую говядину высвободился большой объем мяса. По оценке союза, Китай отказался покупать у Бразилии от 50 тыс. до 80 тыс. тонн говядины ежемесячно.

Как прогнозирует Костюк, производство говядины в РФ в 2021 году может превысить прошлогодний показатель на 1,5-3%. В 2020 году в РФ было произведено 1,6 млн тонн говядины.

Квота на беспошлинный ввоз свинины в размере 430 тыс. тонн в РФ существовала до 2020 года. По условиям ВТО она была отменена. В настоящее время действует "плоская" пошлина в 25%. Ввоз свинины в 2020 году составил около 3,8 тыс. тонн, сообщала Национальная мясная ассоциация (НМА, включает крупнейших производителей свинины и говядины).

На ввоз говядины в настоящее время действует пошлина в размере 15% внутри квоты, сверх квоты - 50%. Квота по свежей или охлажденной говядине составляет 40 тыс. тонн, по замороженной - 530 тыс. тонн. В 2020 году из стран дальнего зарубежья (Парагвай, Бразилия, Индия и т.д.) импорт говядины без учета субпродуктов составил чуть более 163 тыс. тонн, из них примерно 129 тыс. тонн - в рамках квоты, свидетельствуют данные НМА. Еще немногим более 100 тыс. тонн за этот период ввезено из Белоруссии. Причем поставки из дальнего зарубежья в последние годы сокращались в среднем на 15% в год.

"Заря" над "Системой". Прощай "Кампина"

Уходящий год был отмечен разнообразием корпоративной жизни агробизнеса, включившей как размещение акций компаний, так и крупные M&A-сделки. Это еще раз подтвердило устойчивое финансовое положение компаний-лидеров на фоне роста цен на их продукцию, несмотря на существенное повышение затрат.

Наиболее заметным событием стало SPO "Русагро", которое было проведено в сентябре. В его рамках основной владелец группы Вадим Мошкович продал GDR на 14,7% капитала. Общий объем сделки составил $275 млн. Якорным инвестором стал основной владелец производителя лосося "Русская аквакультура" Максим Воробьев, купивший акции на $115 млн и ставший вторым крупным владельцем компании с пакетом в 10,1%. В SPO принял участие и гендиректор "Русагро" Максим Басов. Стоимость купленного им пакета составила почти $14 млн, его доля увеличилась до 7,73%. С ним связано и еще одно важное корпоративное событие в сфере АПК - уход с поста "Русагро" с января 2022 года. Басов возглавляет "Русагро" с 2009 года. При этом выходить из состава акционеров он не планирует. Останется он и в совете директоров компании. С января "Русагро" возглавит выходец из "Силовых машин" Тимур Липатов.

В 2021 году провела SPO и компания "Белуга" – ведущий производитель крепкого алкоголя в РФ. В ходе размещения она привлекла 5,6 млрд рублей за 12,7% акций.

В декабре прояснилась и ситуация с допэмиссией группы "Черкизово", решение о которой было принято еще в декабре 2020 года. Акции размещаются для выкупа 50% в СП "Тамбовская индейка" у испанской Grupo Fuertes. СП было создано группой "Черкизово" и Grupo Fuertes в 2012 году на паритетной основе. Таким образом, "Черкизово" намерено консолидировать 100% акций производителя индюшатины, который занимает второе место на этом рынке в РФ после ГК "Дамате".

О планах провести IPO в очередной раз заявил ведущий производитель сахара в РФ - "Продимекс". Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, компания обсуждала возможный листинг с несколькими инвестбанками. Впервые о намерении провести IPO "Продимекс" заявил в 2011 году. Тогда компания собиралась привлечь от $300 млн до $500 млн и предложить инвесторам от 20% до 25% акций. Председатель совета директоров группы Игорь Худокормов говорил "Интерфаксу", что диалог с потенциальными инвесторами идет с 2008 года.

В уходящем году пополнил свои активы ряд крупных игроков рынка АПК. Производитель свинины "АПК Дон" (11 место на рынке свинины РФ), который был создан при участии и технологическом сопровождении германской Tonnies Fleisotwerk, перешел под контроль таиландской CP Foods (входит в топ-10), работающей в России с 2006 года. Сумма сделки составила 22 млрд рублей.

Принадлежащий АФК "Система" агрохолдинг "Степь" в этом году купил кондитерскую фабрику "Мишкино" (Ростовская область) почти за 1,5 млрд руб. и холдинговую компанию группы "Пир", которая специализируется на дистрибуции и производстве фасованных сыров. Сумма сделки не раскрывалась. Источники, знакомые с нею, говорили о порядке 5 млрд руб.

А сама "Система", которой принадлежит доля в бизнесе по производству минеральной воды "Ессентуки", оказалась связана и с выпуском воды "Архыз". Источники "Коммерсанта" на рынке утверждают, что "Система" уже фактически контролирует бизнес по разливу и дистрибуции "Архыза". Структуры корпорации оказались кредиторами ООО "Архыз Оригинал". Издание не исключает, что в будущем "Система" может конвертировать займы в доли и объединить дистрибуцию "Архыза" с "Ессентуками".

Интерес "Системы" к новым бизнесам проявился в покупке 49% рыбодобывающей компании "Заря" на Камчатке. "Заря" - крупный игрок российского рынка красной рыбы с объемом вылова более 20 тыс. тонн в год. Компания занимает долю примерно в 10% на рынке лососевых рыб Камчатки и 5% - в России. Ей принадлежат права на пять речных рыбопромысловых участков и 16 участков в Охотском море, а также два перерабатывающих предприятия.

Продолжает активное развитие и один из крупных производителей свинины на востоке страны - томская группа "Сибагро" (ранее - "Сибирская аграрная группа"). Причем без оглядки на мощных конкурентов она расширяется за счет европейской части страны, к примеру, в Белгородской области. Здесь расположены активы ведущих производителей свинины в РФ - агрохолдингов "Мираторг" и "Русагро".

В апреле "Сибагро" закрыла сделку по покупке белгородского холдинга "Промагро" (сумма не сообщалась), в сентябре за 900 млн руб. купила курский свинокомплекс "Щигры Главпродукт". Компания подчеркивала, что новый свинокомплекс находится в непосредственной близости к ранее приобретенным белгородским площадкам, что позволит полностью загрузить мощности мясокомбината и увеличить производство в центре страны.

В 2021 году прирос птицеводческий бизнес группы "Черкизово" - компания, арендовавшая мощности "Белой птицы" в Курской области, выкупила их на торгах почти за 5,4 млрд руб.

Меняются и владельцы инфраструктурных объектов зернового рынка. В марте бывшие менеджеры "Объединенной зерновой компании" и Новороссийского комбината хлебопродуктов Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко выкупили зерновой терминал в порту Ростова-на-Дону у международного трейдера Bunge. Эксперты оценили сумму сделки от 0,7 млрд до 1,5 млрд рублей.

Сменил владельца Саратовский комбинат хлебопродуктов. Теперь он входит в состав агрокорпорации "БИО-ТОН" (Самарская область, самый крупный производитель подсолнечника в РФ), принадлежащей председателю правления Союза экспортеров зерна Эдуарду Зернину. Работа предприятия, остановившаяся в прошлом году, была возобновлена в апреле.

"Волжская экспансия" корпорации продолжилась вниз по течению реки. В мае "БИО-ТОН" стал владельцем одного из ведущих сельхозпредприятий Волгоградской области - ООО "Ключ-Агро". Как пояснял Зернин, эта сделка соответствует стратегии развития компании в долине Волги.

Один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома - Unilever, который в 2022 году будет отмечать 30-летие на российском рынке, расстался с брендами соусов Calve (на территории России и СНГ) и "Балтимор" (по всему миру), продав их компании KDV (производство кондитерских изделий и снеков). Unilever решил "сфокусироваться на более крупных направлениях, а именно на производстве мороженого и сухих приправ", отмечалось в его пресс-релизе. После продажи этого бизнеса у Unilever в России из пищевых активов остались площадки по выпуску мороженого в Тульской области и Омске.

А для нидерландской молочной компании FrieslandCampina уходящий год стал последним годом почти 30-летней работы на российском рынке. Решив сосредоточиться на развитии на других рынках, она продала ООО "Кампина" германскому производителю Ehrmann. Он стал владельцем молочного завода в Ступино (Московская область).

От молочного бизнеса, рост производства в котором сильно замедлился, отказываются и отечественные компании. Так, ГК "Русагро" продала свою молочную ферму в Белгородской области, решив сконцентрироваться на производстве растительной замены молока.

Уходит из этого бизнеса и ГК "Малино" (Московская область). "Мы избавляемся от молочных активов, у нас достаточно большое дойное стадо, на текущий момент - 2 тыс. коров. Отказываемся, потому что это направление малорентабельно", - говорил гендиректор группы Сергей Лупехин в середине ноября. Он также сетовал на "очень слабую" компетенцию менеджмента в этой сфере.

По прогнозу Национального союза производителей молока (Союзмолоко), рост производства в секторе по итогам 2021 года замедлится до 0,5-0,7% против 4-5% в предыдущие годы.

Как считают в союзе, в ближайшие годы молочную отрасль ждет волна слияний и поглощений, причем и со стороны непрофильных инвесторов, "которые входят с достаточно существенным объемом инвестиций". Это создает риск для небольших и средних региональных игроков.

Но пока интерес непрофильных инвесторов больше касается других направлений аграрного бизнеса.

Структура акционеров нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова и Леонида Федуна учредила компанию "Соколиные сады". Его основной вид деятельности - производство плодовых и ягодных культур. "Соколиные сады" могут купить воронежского производителя яблок ЗАО "Сад", писал "Коммерсантъ".

Сельскохозяйственным бизнесом решил заняться и Роман Троценко. В июне он стал соучредителем компании "АЕОН Агро" с долей в 80% (остальное у его партнера Михаила Смирнова). "На сегодняшний день аграрный бизнес в России очень успешный, очень рентабельный, очень прибыльный. И пользуется всеми возможными формами государственной поддержки, - говорил Троценко журналистам на съезде РСПП в декабре. - У нас есть собственные пахотные земли в группе, которые используются для испытания нового типа удобрений. Мы постоянно увеличиваем количество земель под пашню".

Земля: ставки растут

Рост цен коснулся и основного ресурса сельского хозяйства – земли, что, по данным консалтинговой компании BEFL, существенно замедлило процесс сделок M&A с компаниями, в которых растениеводство является основным бизнесом или занимает в нем существенную долю.

"Спрос на такие активы высок, но предложений мало, - отмечает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. - Это объясняется тем, что многие владельцы агроактивов, прежде всего владельцы земли и растениеводческих бизнесов, отложили сделки до более спокойной ситуации с динамикой цен, поскольку любая сделка по продаже бизнеса - это достаточно хороший капитал, И возникает вопрос альтернативных инвестиций - куда этот капитал можно использовать".

По его словам, спрос на землю и растениеводческие активы существует не только среди профильных инвесторов. "Мы видим возросший спрос со стороны смежных отраслей, в частности, компаний "Август" и "Щелково-агрохим", видим интерес крупных мукомольных и хлебных компаний, которые ищут для себя сырьевые активы. Есть интерес и со стороны финансовых инвесторов, со стороны банков, которые тоже рассматривают проекты по инвестированию в растениеводческий бизнес, - сказал он. - То есть на рынке существует достаточно серьезный спрос, подкрепленный деньгами, и достаточно серьезное снижение предложений. Это приводит к тому, что сделок стало меньше, их размер уменьшился. Этот дисбаланс толкает цены вверх".

Значимый рост цен на землю произошел еще в 2020 году, но сегодня нет уже и тех высоких цен. "2021 год отмечается еще крайне серьезным увеличением по отношению к 2020 году, - сказал Новоселов. - Если говорить про достаточно качественные земли в Центральном Черноземье, то, наверное, в обсуждениях находятся цифры в районе 200 тыс. руб./га, в ряде случаев даже выше. Если речь идет о качественных активах на юге, в первую очередь, в Краснодарском крае, то выше 300 тыс. руб.".

По его словам, достаточно серьезный рост цен и в зоне Поволжья. "Можно долго дискутировать на тему - останутся ли цены такими, будут ли расти дальше или упадут. Но наиболее вероятно, что мы будем жить теперь в таких ценах", - считает он.

В этом году "крайне серьезно" выросли и ставки аренды земли. Анализ аукционов по предоставлению в аренду госземель показал, что ставки годовой аренды по сравнению с начальной ценой выросли в 12 раз. "Растет аренда, которая и дальше будет подталкивать вверх стоимость земли", - прогнозирует Новоселов.

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, нынешняя ситуация на рынке земли абсолютно повторяет начало 2000-х годов, "когда масса неквалифицированных, не участвовавших до этого в растениеводстве, но имеющих денежный ресурс людей ринулась на рынок земли". "Этот период закончился громко, банкротством одного из флагманов отрасли - группы компаний "Разгуляй", хаотично развивавшейся по всей территории страны. Сейчас я вижу один в один эту тенденцию", - сказал он.

"Рост цен на землю, в первую очередь, связан с большим количеством непрофильных инвесторов, которые, начитавшись отчетов блогеров-"экспертов" и настроив моделей в Excel, решили, что тут выгодно. При этом напрочь забывается, что для успешного сельхозбизнеса надо исходить из производственной логики и логистики, иметь сильную операционную команду", - считает Зернин.

По его словам, этот цикл роста цен закончится, он не бесконечный. "И, скорее всего, закончится по тому же сценарию, как с группой "Разгуляй", - предупреждает он. - Уже сегодня есть тревожные звонки от ряда крупных агрокомпаний, которые, игнорируя опыт своих предыдущих коллег, действуют примерно по тому же сценарию - ставят на рост земли и хаотично скупают ее в совершенно разных регионах страны, вне всякой логики. Это первые кандидаты на потерю операционной управляемости и последующее банкротство".

В 2022 году в РФ начнется реализация госпрограммы вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, подготовленной Минсельхозом. Предполагается, что за 10 лет в оборот будет введено не менее 13 млн га сельхозземель. Финансирование госпрограммы за 10 лет оценивается в 754 млрд руб., из которых около 539 млрд руб. - средства федерального бюджета. Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня.

По данным Росреестра на 1 января 2020 года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляла 381,7 млн га (382,5 млн га годом ранее). На них пришлось 22,3% всего земельного фонда РФ. В том числе площадь сельскохозяйственных угодий - 197,7 млн га, из них 116,2 млн га пашни, 23 млн га - пастбища, 18,7 млн га - сенокосы, 4,4 млн га - залежные земли, 1,2 млн га - многолетние насаждения. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в составе всех категорий земель в РФ превышает 222 млн га.

Новая реальность: вольницы не будет

Условия, в которых будет работать АПК в 2022 году, также далеки от идеальных, прежде всего в том, что касается ценовой ситуации.

Как считают эксперты Rabobank, на которых ссылается ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в новом году цены на продовольствие будут находиться вблизи максимумов за последние десять лет из-за высокой стоимости энергоресурсов и транспортных расходов, неблагоприятной погоды и укрепления доллара. "Инфляция в секторе продовольственных товаров не является временной. Когда дело доходит до цен на сельскохозяйственную продукцию, любое ощущение нормальности выглядит маловероятным", - отметил ведущий аналитик Rabobank Карлос Мера.

Больше всего, по оценке экспертов, в 2022 году из-за увеличения стоимости энергоносителей и неблагоприятных погодных условий вырастут цены на сахар и кукурузу. Стоимость пшеницы также продолжит расти в первом полугодии, но снизится во втором из-за падения спроса на фураж.

Риск повторения ситуации с резким ускорением продовольственной инфляции в 2022 году видят и в ЦБ РФ. "Есть риски того, что эта ситуация (со снижением урожая - ИФ) повторится и в следующем году, посмотрите, что происходит с ценами на удобрения", - говорил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в середине ноября. Наибольшую угрозу, по его словам, представляют высокие цены на сырье.

"Произошедший рост цен на сырьевые и промежуточные товары в производственных цепочках еще не в полной мере перенесен в издержки производителей", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на декабрьской пресс-конференции, говоря о проинфляционных рисках.

Как считает аналитик "ВТБ Капитала" Николай Ковалев, определяющими факторами развития сельского хозяйства в 2022 году будут глобальная эпидемиологическая ситуация и соответствующие ограничения, инфляционное давление на мировые цены и издержки, регулирование экспорта продукции из РФ, курсы валют и некоторые другие факторы. "В декабре 2021 года наблюдаем рост мировых цен на ключевые сельхозкультуры на уровне 20-40% год к году. Соответствующие цены также на 50% выше средних уровней последних пяти лет, - сказал он. - Консенсус аналитиков, представленных в Bloomberg, ожидает среднегодовое снижение глобальных цен по основным культурам на уровне 2% в год в 2022-2024 годах. Снижение давления факторов, связанных с пандемией, таких, как ускорение инфляции, нарушение производственных и логистических цепочек, может стать фактором коррекции цен, однако несет неопределённый характер в среднесрочной перспективе".

Представители агробизнеса оценивают перспективы 2022 года по-разному, но признают, что год будет непростым.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин основными рисками 2022 года называет, в частности, сохранение нестабильной эпизоотической ситуации, дефицит кормовых добавок и аминокислот, "совершенно неуместный в настоящее время импорт говядины и свинины", экологическую повестку, рост себестоимости.

В агрохолдинге "Продимекс" сожалеют о том, что "освоенный с таким трудом экспорт сахара пришлось обрывать на взлете". "Гигантских усилий стоило связи наладить. Сейчас экспортная тема для нас закрыта", - сетует заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский.

То, что 2022 год будет сложнее предыдущих, признают и в ГК "Русагро", но инвестпланы компания не меняет. Капзатраты на 2022 году предусмотрены в объеме 15-20 млрд рублей. Не исключаются и M&A-сделки.

Как считает генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, тенденции последнего времени говорят о том, что в ближайшие годы АПК РФ придется работать в условиях жесткого государственного регулирования.

"Анализируя то, что происходило в сельском хозяйстве последние 15 лет, можно говорить, что суть государственной политики заключалась в создании условий для бизнеса, в том, чтобы дать ему возможность для устойчивого развития. При этом государство минимальным образом вмешивалось в то, как это должно делаться", - заявил он.

Вместе с тем последний год показал, что политика ужесточается, регулирование меняется. "Государство все активнее вмешивается во внутренние процессы, которые происходят в индустрии. Мы видим ряд трендов, которые могут неочевидным образом сказаться на долгосрочной конкурентоспособности индустрии, - сказал он. - Это и попытка контроля и регулирования цен, причем достаточно жесткая. Это и вопросы, связанные с ограничением и контролем экспорта, с оптимизацией объемов государственной поддержки. Обсуждается еще ряд вопросов".

По его словам, "бизнес должен ориентироваться на то, что той вольницы, которая была в предыдущие годы, в ближайшие годы не будет". Жесткая госполитика далеко не всегда будет позитивно влиять на отрасль, на ее долгосрочное развитие, на возможность инвестирования. "Этот фактор нужно принимать во внимание, закладывать в стратегии и бизнес-планы", - посоветовал он.

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, новый уровень цен будет держаться несколько лет, пока не улягутся все проблемы, связанные с пандемией. "Себестоимость производства почти по всем отраслям вырастет на 15-30%. Продавать дешево уже не получится. Для активного экспорта нужно активное производство", - заявил Корбут.

Вызовом для отрасли может стать и ESG-повестка. По данным Росстата, в РФ доля сельского хозяйства во всех парниковых выбросах составляет 7%. Одни эксперты считают, что соответствие этим принципам может стать конкурентным преимуществом РФ на мировом продовольственном рынке, другие опасаются, что они могут подменить основные цели работы агропромышленного бизнеса, направленные на обеспечение страны продовольствием.