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НОВАТЭК за 2021 год увеличил добычу газа на 3,3%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в 2021 году увеличил производство газа на 3,3% - до 79,89 млрд кубометров, добыча жидких углеводородов выросла на 0,5% - до 12,299 млн т, сообщила компания.

В прошлом году "НОВАТЭК" продал 75,81 млрд кубометров газа, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Таким образом, в IV квартале 2021 года "НОВАТЭК" добыл 20,78 млрд кубометров газа, что на 1% выше того же квартала 2021 года. Производство жидких углеводородов за последний квартал 2021 года составило 3,05 млн т, что на 6% ниже, чем годом ранее.

Реализация газа составила 20,1 млрд кубометров, что на 6% меньше, чем в последнем квартале 2020 года.

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НОВАТЭК

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