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Воспроизводство запасов углеводородов "НОВАТЭКа" в 2021 году составило 107%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доказанные запасы углеводородов "НОВАТЭКа" на конец 2021 года по оценке DeGolyer & MacNaughton, проведенной по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий), составили 16 млрд 409 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 2 трлн 261 млрд куб. м газа и 189 млн т жидких углеводородов, сообщила компания.

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По сравнению с концом 2020 года запасы углеводородов увеличились на 0,3% (исключая добычу 2021 года), при этом коэффициент восполнения составил 107%, что соответствует приросту запасов 669 млн бнэ, включая добычу. Коэффициент восполнения запасов газа составил 120%, что соответствует приросту запасов 96 млрд куб. м, включая добычу.

В 2021 году "НОВАТЭК" нарастил совокупную добычу углеводородов на 2,9%. Добыча газа составила 79,89 млрд куб. м (на 3,3% больше), добыча жидких углеводородов - 12,3 млн т (на 0,5% больше).

"На динамику запасов в 2021 году положительно повлияли успешные результаты геологоразведочных работ на Геофизическом, Гыданском, Южно-Тамбейском, Уренгойском (Самбургский участок) месторождениях, эксплуатационное бурение на Утреннем, Южно-Тамбейском месторождениях, на Уренгойском (Самбургский, Ево-Яхинский лицензионные участки), Северо-Русском месторождениях и повышение коэффициента извлечения на Юрхаровском месторождении", - говорится в пресс-релизе.

Доказанные и вероятные запасы углеводородов по стандартам PRMS (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 28 млрд 970 млн бнэ, в том числе 3 трлн 948 млрд куб. м газа и 363 млн т жидких углеводородов.

НОВАТЭК

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