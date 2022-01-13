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"ЭФКО" запустит в России сеть фудтраков с едой для веганов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Группа компаний "ЭФКО" сообщила, что запускает в регионах России сеть фудтраков (передвижных пунктов питания) "Еда будущего" с растительной едой.

Первые пилотные точки уже открылись в красногорском парке "Павшинская пойма" в Подмосковье и Архызе в Карачаево-Черкесии. Третий фудтрак появится в Петербурге. Четвертый город еще не определен, это будет юг России. Начальная фаза проекта предусматривает создание сети в четырех городах.

Идея проекта - популяризация еды из исключительно растительных компонентов, объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В ноябре-декабре мы провели Hiburger Tour по городам России, где люди могли бесплатно продегустировать растительные бургеры и молоко. Оказалось, что такая еда востребована, поэтому решили поставить стационарные точки", - сказал представитель пресс-службы.

"В течение примерно года мы планируем обкатать модель с собственными фудтраками, со следующего - масштабирование проекта с вероятностью работы по франшизе", - добавил он.

Осенью 2021 года ГК "ЭФКО" запустила массовое производство растительного молока под брендом "Hi!" на базе производственной площадки в Алексеевке Белгородской области. Плановая мощность предприятия - 1000 тонн в месяц. Растительное молоко - второй продукт после растительного мяса в проекте "Еда будущего".

Массовые продажи "Еды будущего" для сегментов b2b и b2c стартовали в первом квартале 2021 года.

ГК "ЭФКО" занимается производством пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется более чем в 50 стран. Производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане.

ЭФКО Подмосковье Красногорск Архыз Петербург

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