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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Производители еды для веганов считают, что через пять лет их продукты станут мейнстримом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Продукты питания на растительной основе в ближайшие пять лет могут стать в России товарами массового потребления, считают в отраслевом Союзе производителей продукции на растительной основе. Союз был создан в 2021 году.

"Еще два года назад растительные продукты в России позиционировались как продукция для веганов и вегетарианцев - это 1-4% отечественных потребителей. Для простоты понимания их часто называли "альтернативами". Однако теперь производители нацелены не ограничиваться лишь одной целевой аудиторией. Но с учетом ежегодного 20%-го увеличения спроса эти продукты в перспективе ближайших пяти лет перестанут быть альтернативой. Это будет унифицированная самостоятельная категория товаров массового потребления", - заявила через пресс-службу исполнительный директор объединения Валерия Родина.

По ее словам, рынок растительных продуктов в России продолжает формироваться и будет расти - не только не только за счет увеличения числа веганов или вегетарианцев.

"Наша целевая аудитория - все жители страны, в рацион которых традиционно входит продукция животноводства, но они хотят или готовы снижать ее потребление и расширять свой ассортимент за счет "зеленой корзины" - продуктов на растительной основе, - отметила Родина. - Это серьезно подстегнет снижение цен на них".

По данным союза в 2021 году оборот российского рынка растительного молока составил более 5,5 млрд рублей, растительного мяса - 4 млрд рублей. Сейчас около сорока отечественных предприятий выпускают растительные молоко, мясо, сыр и рыбу.

Валерия Родина
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