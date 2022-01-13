Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:04Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

ЦБ ждет более четкой классификации "зеленых" проектов, чтобы варьировать риски по ним

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В ЦБ РФ надеются, что правительство предоставит более четкую классификацию "зеленых" проектов, чтобы регулятор мог варьировать риски по ним.

"Нам кажется, что на этом этапе банковской системе и даже нам, как Центральному банку, брать ответственность за это (градацию "зеленых" проектов и их рисков - ИФ) не хотелось бы, но если бы правительство как-то классифицировало проекты в таксономии в зависимости от их вклада в достижение "зеленых" целей, мы бы могли варьировать регулирование. Грубо говоря, при том же самом уровне финансовой устойчивости чем больше вклад в "зеленую" повестку, тем меньше мог бы быть коэффициент риска, но здесь нам нужна какая-то классификация, видимо, внутри таксономии", - сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в рамках Гайдаровского форума в четверг.

Она отметила, что сейчас в России нет стандартов и готовой инфраструктуры по раскрытию информации о ESG-вкладе, но есть таксономия "зеленых" проектов. "В принципе мы, наверное, могли бы начать с таксономии. На таксономию мы посмотрели, но у нас таксономия широкая", - заявила Юдаева.

Правительство РФ в сентябре 2021 года утвердило критерии отбора "зеленых" проектов и инициатив в сфере устойчивого развития, а также их верификации. Это постановление фиксирует параметры, при достижении которых на реализацию "зеленого" или адаптационного проекта можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы.

Ксения Юдаева ЦБ РФ

Новости

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

"Мираторг" не видит окупаемости проектов и не исключает снижения инвестиций

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Рубль и акции отреагировали снижением на заявления замглавы МИД РФ

Рубль и акции отреагировали снижением на заявления замглавы МИД РФ

"Молдовагаз" рассчитался за поставки с "Газпромом" за декабрь

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Греф заявил о готовности Сбербанка к санкциям

Natura Siberica возглавил бывший исполнительный директор АФК "Система"

Natura Siberica возглавил бывший исполнительный директор АФК "Система"

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

Никель подорожал до 10-летнего максимума из-за роста рынка электромобилей

Никель подорожал до 10-летнего максимума из-за роста рынка электромобилей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });