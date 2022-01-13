ЦБ ждет более четкой классификации "зеленых" проектов, чтобы варьировать риски по ним

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В ЦБ РФ надеются, что правительство предоставит более четкую классификацию "зеленых" проектов, чтобы регулятор мог варьировать риски по ним.

"Нам кажется, что на этом этапе банковской системе и даже нам, как Центральному банку, брать ответственность за это (градацию "зеленых" проектов и их рисков - ИФ) не хотелось бы, но если бы правительство как-то классифицировало проекты в таксономии в зависимости от их вклада в достижение "зеленых" целей, мы бы могли варьировать регулирование. Грубо говоря, при том же самом уровне финансовой устойчивости чем больше вклад в "зеленую" повестку, тем меньше мог бы быть коэффициент риска, но здесь нам нужна какая-то классификация, видимо, внутри таксономии", - сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в рамках Гайдаровского форума в четверг.

Она отметила, что сейчас в России нет стандартов и готовой инфраструктуры по раскрытию информации о ESG-вкладе, но есть таксономия "зеленых" проектов. "В принципе мы, наверное, могли бы начать с таксономии. На таксономию мы посмотрели, но у нас таксономия широкая", - заявила Юдаева.

Правительство РФ в сентябре 2021 года утвердило критерии отбора "зеленых" проектов и инициатив в сфере устойчивого развития, а также их верификации. Это постановление фиксирует параметры, при достижении которых на реализацию "зеленого" или адаптационного проекта можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы.