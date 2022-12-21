Банк России готов дать банкам послабления по кредитам на "зеленые" проекты

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк России готов дать банкам регуляторные послабления для финансирования "зеленых" и адаптационных проектов, но ограничит дополнительные риски, установив на такие проекты фиксированную долю от капитала банковской системы.

Об этом говорится в докладе ЦБ о климатических рисках и их учете в банковском регулировании. Доклад опубликован для общественных консультаций.

"Банковский сектор играет ключевую роль в трансформации и развитии российской экономики, и на текущем этапе Банк России считает целесообразным начать интеграцию климатических рисков только в банковское регулирование, используя совокупность микро- и макропруденциального подходов в регулировании переходных климатических рисков", - говорится в докладе.

Сейчас ЦБ рассматривает возможность применения пониженных коэффициентов риска по новым кредитам и вложениям в облигации, которые направлены на финансирование "зеленых" и адаптационных проектов. Однако, как отмечает ЦБ, при существенном ухудшении экономической ситуации использование пониженных коэффициентов риска может не соответствовать потенциальным убыткам по кредитам.

Поэтому одновременно с введением регуляторных послаблений потребуется установить лимит для стимулов, то есть ограничить размер дополнительного риска, который банки смогут накапливать за счет пониженных требований к капиталу. На системном уровне такой лимит может устанавливаться, например, в виде фиксированной доли от капитала банковской системы. При этом для отдельных банков возможность использовать льготы может быть дополнительно ограничена в зависимости от их рентабельности (то есть способности самостоятельно восстанавливать капитал), а также надзорной оценки качества управления рисками.

ЦБ пообещал, что в ближайшей перспективе не будет наказывать банки за кредитование "коричневых" заемщиков, чтобы не подталкивать их к сокращению финансирования таких предприятий. На данном этапе эти меры могут ухудшить финансовое положение "коричневых" компаний, сузить их возможности по "зеленой" трансформации и создать избыточные социально-экономические риски. Однако по мере реализации странами политики по переходу к низкоуглеродной экономике риски "коричневых" компаний могут повышаться. В будущем это может потребовать введения макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска при расчете нормативов достаточности капитала по операциям финансирования "коричневых" заемщиков, чтобы ограничить системные риски. Для реализации такого подхода потребуется надежная инфраструктура независимой оценки климатического профиля заемщиков (чтобы обосновать применение надбавок), которая в настоящее время находится на начальном этапе развития, отмечает ЦБ.

"Макропруденциальное воздействие может сводиться к стимулированию (через надбавки) крупных компаний раскрывать информацию об их подверженности климатическим рискам и мерах, которые принимаются для их ограничения. Таким образом, у компаний будет возможность разработать и внедрить план "зеленой" трансформации, а банки смогут точнее понимать и оценивать климатические риски заемщиков. При этом макропруденциальные меры могут использоваться в случае необходимости и только после выхода банковского сектора из регуляторных послаблений", - говорится в докладе ЦБ.

Вместе с тем Банк России отмечает, что для полноценного введения регуляторных послаблений в отношении "зеленых" и адаптационных проектов потребуется участие правительства и профильных отраслевых ведомств. В том числе нужно будет выработать критерии приоритизации таких проектов в зависимости от их влияния на достижение национальных экологических целей. Для этого, например, можно отталкиваться от объема снижения выбросов в абсолютном выражении (в таксономии установлены лишь относительные критерии снижения выбросов - например, на 20% или в расчете на единицу продукции).

Другим вариантом может быть расстановка приоритетов по отраслевому признаку. Например, можно выделить проекты по развитию возобновляемых источников энергии или инициативы по "зеленой" трансформации, осуществляемые в наиболее "коричневых" индустриях. При отсутствии таких критериев приоритизации льготы могут быть введены Банком России в ограниченном объеме, который соответствует проектам со средней значимостью. Иначе размер регуляторных послаблений для более приоритетных проектов может быть более существенным, отмечает ЦБ.