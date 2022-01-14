Сбербанк в 2021 году нарастил розничное кредитование на 26%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России в 2021 году увеличил объем кредитов юрлицам на 9,9% - до 17,003 трлн рублей, физлицам - на 25,8% - до 10,664 трлн рублей, следует из материалов банка.

В декабре 2021 года корпоративное кредитование с учетом валютной переоценки выросло на 1,5%, розничное - на 2,1%.

Корпоративным клиентам в декабре банк выдал 2 трлн рублей кредитов, с начала года - 14,4 трлн рублей.

Частным клиентам в декабре выдан рекордный объем кредитов - 591 млрд рублей, отмечается в сообщении банка. Главным драйвером роста стала ипотека, выдачи которой были максимальными за всю историю банка - 315 млрд рублей (портфель вырос на 2,8% за месяц). Всего за 2021 год частным клиентам выдано 5,9 трлн рублей кредитов, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году.

Активы банка в 2021 году выросли на 14,6% - до 37,94 трлн рублей.

Банк в 2021 году увеличил объем средств физлиц на 8,9% - до 17,114 трлн рублей, юрлиц - на 15,1%, до 8,979 трлн рублей.

Средства физлиц в декабре с учетом валютной переоценки выросли на 3,9%, юрлиц - на 2,4%.