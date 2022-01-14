Внешнеторговое сальдо РФ за январь-ноябрь 2021 года выросло в 1,8 раза

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-ноябре 2021 года составило $170,1 млрд, что на $77,2 млрд (на 83,1%) больше показателя за 11 месяцев 2020 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в пятницу.

Экспорт из РФ за январь-ноябрь 2021 года вырос к аналогичному периоду предыдущего года на 44,4% - до $436,5 млрд. Импорт за январь-ноябрь увеличился на 27,2%, составив $266,5 млрд.

Внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2021 года к январю-ноябрю 2020 года вырос на 37,3% и составил $703 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта составил 54,2% по сравнению с 50,4% годом ранее. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 55,3%, физический не изменился. В экспорте товаров ТЭК выросли физические объемы электроэнергии в 1,9 раза, керосина - на 24,5%, каменного угля - на 7,4%, природного газа - на 2,5%. Вместе с тем снизились физические объемы поставок автомобильного бензина на 24,8%, сырой нефти - на 4,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2021 года составила 10,6% против 10,1% в январе-ноябре 2020 года. Стоимостный объем экспорта товаров возрос в 1,5 раза, а физический - на 10,6%. Увеличились физические объемы экспорта черных металлов на 11,7%, в том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 16,5%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 14,2%, чугуна - на 8,5%. Поставки меди и медных сплавов сократились на 32,9%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-ноябре 2021 года составила 7,6% (в январе-ноябре 2020 года - 7,2%). Стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 53,7%, а физический - на 6,7%. Выросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 16,4%, каучука и резины - на 13,9%, удобрений - на 10,4%, мыла и моющих средств - на 3,0%, а объемы поставок фармацевтической продукции снизились на 7,7%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-ноябре 2021 года составила 7,3% против 8,7% годом ранее. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 22,1%, а физические объемы снизились на 9,0%. Уменьшились объемы поставок свежей и мороженной рыбы на 15,4%, подсолнечного масла - на 14,8%, ячменя - на 13,5%, пшеницы и меслина - на 10,8%. При этом возросли физические объемы экспорта молока и сливок на 23,2%, сыров и творога - на 18,8%, свежего и мороженного мяса- на 15,4%, свежей и мороженной свинины- на 9,1%, мяса домашней птицы - на 0,5%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-ноябре 2021 года составила 6,5% (в январе-ноябре 2020 года - 7,1%). Стоимостный объем экспорта товаров вырос на 31,7%. Возросли объемы поставок электрического оборудования на 43,8%, механического оборудования - на 29,4%, оптических инструментов и аппаратов - на 19,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 10,1%. Физические объемы поставок легковых автомобилей увеличились на 38,9%, а грузовых автомобилей - на 11,1%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-ноябре 2021 года составила 3,6% (в январе-ноябре 2020 года - 3,7%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы вырос на 38,6%, а физический - сократился на 1,0%. При этом возросли физические объемы поставок клееной фанеры на 5,4%, а физические объемы экспорта газетной бумаги уменьшились на 14,7%, пиломатериалов - на 5,5%, необработанных лесоматериалов - на 2,6%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,3% против 47,5% в январе-ноябре 2020 года - 47,5%). На продукцию химической промышленности пришлось 18,3% (на уровне предыдущего года), продовольственные товары и сырье для их производства - 11,6% (в январе-ноябре 2020 года - 12,8%), металлы и изделий из них - 6,9% (без изменений).

Основными торговыми партнерами России в январе-ноябре 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $126,1 млрд (рост на 35,1% к январю-ноябрю 2020 года), Германия - $51,4 млрд (рост на 37,3%), Нидерланды - $41,8 млрд (рост на 62,8%), США - $31,2 млрд (рост на 43,6%), Турция - $28,9 млрд (рост на 53,5%), Италия - $27,5 млрд (рост на 53,8%), Южная Корея - $26,5 млрд (рост на 53,0%), Великобритания - $24,2 млрд (снижение на 0,8%), Польша - $19,9 млрд (рост на 53,4%), Франция - $19,6 млрд (рост на 70,6%).