Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Продажи автомобилей Haval в РФ в 2021 году выросли более чем вдвое

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники под маркой Haval на заводе под Тулой, в 2021 году увеличил продажи автомобилей в РФ более чем в 2 раза, до 39 126 единиц. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития и поддержки Тульской области.

В 2020 году был продан 17 381 автомобиль. Таким образом, продажи в 2021 году выросли в 2,25 раза.

Доля бренда на рынке РФ за год выросла с 1,1% до 2,3%.

В декабре в РФ было продано 4 361 автомобиль Haval (рост в 1,7 раза к декабрю 2020 года).

Объем экспортных продаж Haval с тульского предприятия в страны СНГ в 2021 году составил 1 561 автомобиль.

Самой популярной моделью бренда в России стал компактный кроссовер Haval Jolion, представленный только в середине мая 2021 года. Годовые продажи этой модели составили 9 877 единиц, из которых 2 636 были проданы в декабре.

Количество проданных в прошлом году кроссоверов Haval F7 и Haval F7x увеличилось относительно 2020 года на 83% и 134% соответственно.

В 2021 году компания также представила обновленный флагманский рамный внедорожник Haval H9.

К началу 2022 года дилерская сеть Haval в РФ насчитывает 107 официальных центров.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время на предприятии выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный городской кроссовер Jolion.

Haval – автомобильный бренд китайской компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году.

Haval Great Wall РФ

Новости

Евро поднялся выше 88 руб. впервые с 20 июля 2021 года

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Набиуллина сочла, что энергопереход станет шоком предложения

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

"Мираторг" не видит окупаемости проектов и не исключает снижения инвестиций

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });