Продажи автомобилей Haval в РФ в 2021 году выросли более чем вдвое

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники под маркой Haval на заводе под Тулой, в 2021 году увеличил продажи автомобилей в РФ более чем в 2 раза, до 39 126 единиц. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития и поддержки Тульской области.

В 2020 году был продан 17 381 автомобиль. Таким образом, продажи в 2021 году выросли в 2,25 раза.

Доля бренда на рынке РФ за год выросла с 1,1% до 2,3%.

В декабре в РФ было продано 4 361 автомобиль Haval (рост в 1,7 раза к декабрю 2020 года).

Объем экспортных продаж Haval с тульского предприятия в страны СНГ в 2021 году составил 1 561 автомобиль.

Самой популярной моделью бренда в России стал компактный кроссовер Haval Jolion, представленный только в середине мая 2021 года. Годовые продажи этой модели составили 9 877 единиц, из которых 2 636 были проданы в декабре.

Количество проданных в прошлом году кроссоверов Haval F7 и Haval F7x увеличилось относительно 2020 года на 83% и 134% соответственно.

В 2021 году компания также представила обновленный флагманский рамный внедорожник Haval H9.

К началу 2022 года дилерская сеть Haval в РФ насчитывает 107 официальных центров.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время на предприятии выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный городской кроссовер Jolion.

Haval – автомобильный бренд китайской компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году.