Петербургскую валютную биржу возглавит Борис Ярышевский из Промсвязьбанка

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Борис Ярышевский, ранее занимавший пост руководителя департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка, возглавит Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ), которую называют "санкционной биржей", следует из материалов биржи.

Совет директоров СПВБ избрал его управляющим директором сроком на три года начиная с момента, когда его кандидатуру одобрит Банк России.

Борис Ярышевский с мая 2007 года порядка двух лет работал в компании AtoZstudents, с ноября 2008 года являлся управляющим директором компании Education Consulting ltd. В 2010 году работал менеджером по корпоративной стратегии в "Северстали", в 2011 году был руководителем проектов в KPMG. С октября 2015 года занимал пост директора по стратегии в "Российском экспортном центре", с апреля 2016 года и в Eximbank of Russia (дочерний банк РЭЦ). Весной 2018 года перешел в Промсвязьбанк, где возглавил департамент стратегии и проектов развития.

Биржа за три года уже несколько раз меняла своего руководителя: с июля 2019 года по сентябрь 2020 года управляющим СПВБ был бывший глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Павел Бунин. Затем пост главы биржи занял экс-руководитель Минкомсвязи Константин Носков, однако покинул его в начале 2021 году всего после четырех месяцев работы. С начала 2021 года биржу возглавил Сергей Жаров, ранее руководивший компанией "ВТБ Капитал форекс".

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что "Санкт-Петербургская валютная биржа" была выбрана биржей для листинга ценных бумаг санкционных компаний. Биржа не раскрывает своих акционеров, однако, по данным источников "Интерфакса", основным владельцем биржи является Промсвязьбанк. Банк России владеет 8,9% уставного капитала биржи.

Сейчас на СПВБ проходят сделки прямого репо с Банком России, а также аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда России, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ "Главгосэкспертиза России", депозитные операции Федерального казначейства).

Согласно информации на сайте биржи, в 2021 году объем депозитных сделок, заключенных на СПВБ, вырос на 210% по сравнению с 2020 годом и составил 18,76 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за все время проведения торгов на СПВБ.

Объем договоров РЕПО, заключенных в 2021 году с использованием информационных программно-технических средств СПВБ, вырос на 36,6% и составил 130,2 млрд рублей.

Объем торгов ценными бумагами снизился в 22 раза и составил 0,2 млн рублей. Сейчас здесь залистингованы облигации РНКБ, Московской телекоммуникационной корпорации и РЖД.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.