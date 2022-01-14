Marathon Group Винокурова закрыла финальную часть сделки по "Магниту"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Marathon Group Александра Винокурова закрыла финальную часть сделки по покупке у ВТБ доли в ритейлере "Магнит" после получения согласования ФАС.

Доля структур Marathon в "Магните" выросла до 29,23% с 24,99% после получения 4,23% акций, находившихся в РЕПО, следует из сообщения ритейлера.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство ООО "Марафон Ритейл" о приобретении 4,23% акций "Магнита" (именно эта часть сделки требовала согласования ФАС).

В ноябре ВТБ объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", остававшейся на тот момент у банка части пакета, который был приобретен в начале 2018 года у основателя компании Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 рублей за акцию. Оставшиеся 12,4% ВТБ продал Marathon Group исходя из той же цены за акцию.

Таким образом, стоимость пакета составила 71,8 млрд рублей.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. В свою очередь структуры Винокурова, докупая акции на рынке, довели свою совокупную долю в "Магните" почти до 17%.

Marathon сообщала, что после сделки с ВТБ не планирует увеличивать свой пакет до контрольного. Также группа приняла обязательство lock-up в отношении акций "Магнита" в течение года.

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России.