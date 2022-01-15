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Новак назвал долгосрочные контракты условием для увеличения поставок газа в Европу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия не имеет отношения к проблемам на энергетическом рынке Европы и готова увеличить поставки газа в Европу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Сергею Брилеву программы "Вести" (ВГТРК).

Но для этого нужны долгосрочные контракты с европейскими покупателями, добавил он.

Новак выразил удивление заявлением главы МЭА Фатиха Бироля о том, что действия "Газпрома" вызвали напряженность на энергорынках Европы.

"Меня несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, которое пытается переложить, как говорится, с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакого отношения к этому не имеет ни Россия, ни наша главная экспортирующая компания - "Газпром", - подчеркнул он.

Как заметил Новак, Россия выполнила все свои долгосрочные контракты. Вице-премьер считает, что "здесь налицо недальновидная политика Евросоюза, Еврокомиссии, которая на протяжении многих лет целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, переводила всю свою энергетику на снижение зависимости от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые".

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"Мы можем поставлять (больше газа в Европу - ИФ), у нас огромные ресурсы, но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. - добавил он. - Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которую используют такие энергоносители".

Новак также заметил, что "Германия, покупая наш газ по долгосрочным контрактам (где цены сейчас в несколько раз ниже, чем по спотовым - ИФ), частично продает его в том числе и Украине, у которой нет с нами напрямую отношений по покупке российского газа. Думаю, они продают его по рыночным ценам".

газ Европа Александр Новак

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