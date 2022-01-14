Новак заявил, что перекачка газа в Европу зависит от политики покупателей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Физические потоки газа из России в Европу зависят от политики покупателей по организации исполнения контрактов, прокомментировал ситуацию на газовом рынке вице-премьер Александр Новак. Он сказал это в кулуарах Гайдаровского форума.

"Там каждый день ситуация разная. В первую очередь это действительно европейские потребители выбирают, как закупать газ. Это их политика - либо получать из трубы, либо выбирать из подземного газового хранилища. Потому что, видимо, для них экономически в какие-то моменты более целесообразно принимать соответствующие решения", - сказал вице-премьер.

С конца декабря остановилась транспортировка российского газа по газопроводу "Ямал-Европа". С начала января в два раза упал транзит через Украину. Вместе с тем, несмотря на теплую погоду, Европа активно отбирает газ из ПХГ.

Рост цен на газ в Европе в "Газпроме" и в Москве объясняли решением европейских потребителей перейти на спотовые контракты с долгосрочных, цена по которым была ниже.