Три четверти CEO ожидают улучшения мировой экономики в 2022 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Оптимизм среди руководителей крупнейших компаний мира в отношении перспектив укрепления экономики достиг максимального уровня за последнее десятилетие, свидетельствуют результаты ежегодного исследования PwC.

Несмотря на сложности, вызванные продолжающейся пандемией COVID-19 и нестабильными рыночными условиями, более трех четвертей респондентов (77%) прогнозируют улучшение состояния мировой экономики, при этом всего 15% ожидают ухудшения условий.

"В то время как продолжающаяся пандемия и появление новых штаммов отбрасывают тень на весь год, высокий уровень оптимизма руководителей говорит о силе и устойчивости мировой экономики и способности руководителей справляться с неопределенностью, - полагает президент международной сети фирм PwC Боб Мориц. - Мы привыкаем к новой "нормальности", но все еще наблюдаем недостаток в доверии между странами, наличие большого количества вызовов, но радует, что мировые бизнес-лидеры позитивно смотрят на 2022 год".

В 25-м ежегодном глобальном опросе PwC, проходившем в октябре-ноябре, приняли участие около 4,45 тыс. руководителей из 89 государств.

В разных странах по-разному

Несмотря на общий позитивный прогноз, оценки перспектив сильно различаются в зависимости от стран и регионов.

Среди крупнейших государств оптимизм наиболее высок в Индии, где 94% респондентов ожидают глобального роста в этом году по сравнению с 88% годом ранее. Ожидания положительной динамики выросли среди руководителей компаний Японии (до 83% с 67%), Великобритании (82% с 77%).

В Италии и Франции наблюдался резкий скачок оптимизма CEO, возможно, в результате того, что темпы восстановления экономик этих стран превзошли ожидания. В Италии показатель взлетел на 18 процентных пунктов и составил 89%, во Франции - сразу на 25 п.п., достигнув 85%.

Однако в США, например, только 70% руководителей компаний ожидают восстановления экономики, показатель за год упал на 18 п.п.

Кроме того, в Бразилии он снизился на 7 п.п. - до 77%, в Китае - на 9 п.п., до 62%, в Германии - на 4 п.п., до 76%. Вероятно, для этих стран последствия инфляции и сбоев в цепочке поставок оказались наиболее серьезными.

Несмотря на то, что CEO в США, возможно, менее оптимистичны в отношении мировой экономики, они "сравнительно уверены" в перспективах роста их компаний. При этом 40% "чрезвычайно уверены" в том, что они смогут увеличить выручку в 2022 году.

Основные риски для бизнеса

Киберриски и риски для здоровья, как и годом ранее, являются ведущими глобальными вызовами, которые назвали 49% и 48% руководителей соответственно. Далее следует макроэкономическая нестабильность: 43% CEO "очень" или "крайне" обеспокоены потенциальным влиянием инфляции, колебаниями уровня ВВП и проблемами на рынке труда в этом году. Еще одной серьезной проблемой является способность привлекать и удерживать талантливых сотрудников.

Уровень восприятия угроз руководителями варьируется в зависимости от региона.

Более половины (58%) опрошенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе "очень" или "чрезвычайно" обеспокоены рисками для здоровья. Исключением выступает Китай, где только 42% респондентов ответили так.

Для сравнения, только 37% CEO в Западной Европе и 44% в Северной Америке испытывают схожие опасения. И, наоборот, только 44% руководителей АТР сильно обеспокоены киберрисками.

"Руководители компаний по понятным причинам обеспокоены потенциальными угрозами, которые могут повлиять на краткосрочные результаты, среди которых макроэкономическая нестабильность, киберриски и угрозы для здоровья. Но несмотря на это, крайне важно не терять из поля внимания более долгосрочные вызовы, такие как социальное неравенство и изменение климата, так как именно они будут определять наш уклад жизни и будущее следующих поколений", - отмечает Мориц.

Мировые бизнес-лидеры делают ставку на США

Когда руководители крупнейших компаний мира смотрят за пределы своей страны в поисках источников для роста выручки, они отмечают, что США обладают наибольшим потенциалом.

Сейчас 41% респондентов считают США одной из ведущих стран по перспективам роста своих компаний в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 35 % в 2021 году. Китай занимает второе место (27%), что почти совпадает с прошлогодним показателем. Далее следуют Германия (18%, практически не изменилось) и Великобритания (17% против 11% год назад).

Для американских руководителей Великобритания занимает первое место по важности для роста выручки в ближайший год (37%), за ней идет Китай (26%).

CEO китайских компаний выделяют следующие государства: США (29%), Австралию (24%), Германию (23%) и Японию (23%).

Обязательств по нулевым выбросам все еще недостаточно

Опрос показал, что для достижения глобальных климатических целей необходимо добиться большего прогресса, поскольку менее трети руководителей CEO заявили, что их компания взяла на себя обязательство по сокращению выбросов.

Только 22% респондентов заявили, что их компании взяли на себя обязательства по достижению нулевых выбросов; 29% заявили, что работают над его внедрением. Примерно столько же компаний (26%) взяли на себя обязательство по нейтрализации выбросов CO2, в то время как еще 30% заявили, что работают над его внедрением.

Всего треть опрошенных определили изменение климата в качестве главной проблемы на предстоящий год, что отражает их убежденность в том, что этот вызов не повлияет на рост доходов в ближайшей перспективе. Но в долгосрочной перспективе климатические обязательства должны занимать центральное место в стратегиях компаний, так как это будет иметь важное значение не только для снижения рисков изменения климата, но и для удовлетворения ожиданий клиентов, инвесторов и сотрудников.

Около двух третей (65%) опрошенных, чьи компании имеют годовую выручку не менее $25 млрд, взяли на себя обязательства по достижению нулевых выбросов. Среди компаний с выручкой менее $100 млн таких всего 10%.

Около 57% руководителей компаний, не взявших на себя такие обязательства, заявили, что их предприятия не производят значительных выбросов парниковых газов. Это в значительной степени отражает мнения CEO в таких сегментах, как технологии, бизнес-услуги и страхование.

Исследование также показало, что чем значительнее обязательства компании по декарбонизации, тем более вероятно, что целевые показатели выбросов являются частью корпоративной стратегии и связаны с вознаграждением самого CEO. Из компаний, в которых руководители заявили, что у них есть научно обоснованные обязательства по нулевому уровню выбросов, 70% включают целевые показатели выбросов в корпоративную стратегию.