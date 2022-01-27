В PwC спрогнозировали рост мировой экономики на 4,5% в 2022 году. Обзор

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глобальная экономика вырастет примерно на 4,5% в 2022 году с учетом динамики рыночных валютных курсов, замедлившись по сравнению с ожидаемым ростом на 5,9% в 2021 году, предусматривает базовый сценарий PwC.

Рост глобального ВВП по паритету покупательной способности составит 6,2% в 2021 году и 4,7% в 2022 году. В 2023 году мировая экономика увеличится на 3,4%.

Между тем общемировая инфляция, вызывающая опасения рынков и центробанков, также может замедлиться до 3,1% в текущем году с 3,2% в прошлом, прогнозируют аналитики PwC.

Базовый сценарий основан на предположении, что воздействие коронавируса нового штамма "омикрон" на экономику будет ограниченным и что вакцины обеспечат достаточную защиту от тяжелого протекания болезни. В обратном случае темпы роста мирового ВВП могут быть на 0,5 процентного пункта ниже, чем в базовом прогнозе, а инфляция - выше за счет ценового эффекта от нарушения цепочек поставок.

Российская экономика в 2021 году, по предварительным оценкам, увеличилась на 3,9%. В 2022 году, как ожидается, рост замедлится 3%, а к 2024-2027 годам среднегодовые темпы роста составят 1,7%, ожидает PwC. Инфляция в России может упасть до 4,9% с ожидаемых 8,3% в базовом сценарии.

В странах G7 среднегодовые темпы реального роста ВВП составят 4,2% в 2022 году и 2,1% - в 2023 году.

Темпы роста экономики США в текущем году составят 4,4%, в следующем - 2,3%, ВВП Китая вырастет на 5,5% и 5,2% соответственно. Экономика Великобритании увеличится в текущем и следующем году на 5% и 2% соответственно, темпы роста ВВП еврозоны составят соответственно 4,4% и 2,2%.

Начало ужесточения денежно-кредитной политики

Ряд центробанков мира начнут цикл ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в отчете PwC.

"Мы ожидаем ужесточения финансовых условий по мере того, как центральные банки развитых стран будут повышать ставки финансирования и сворачивать свои программы количественного смягчения", - отмечают аналитики.

Процесс ужесточения ДКП уже начался в США и Великобритании, хотя он может задержаться на несколько месяцев из-за влияния нового штамма коронавируса. Еврозона, как ожидается, сохранит стимулирующую денежно-кредитную политику, поскольку темпы базовой инфляции в зоне обращения единой европейской валюты (без учета изменений косвенных налогов) вряд ли превысят в 2022 году целевой показатель 2%.

Цикл повышения ставок не станет проблемой для большинства стран с развивающейся рыночной экономикой, поскольку большинство таких стран следуют тем же курсом, готовясь к взлету экономики в США. Исключением является Турция, которая решила не следовать примеру других стран с развивающейся рыночной экономикой, что привело к экономическим потрясениям.

Почти 10 млн новых рабочих мест в странах G7

Страны "семерки" (G7) продолжат активно создавать новые рабочие места: в рамках базового сценария PwC, в этих странах может быть создано не менее 9 млн рабочих мест, что станет рекордом по крайней мере с 80-х годов прошлого столетия.

За два года число рабочих мест в государствах G7 может вырасти на 14-15 млн. Однако рост занятости будет неравномерным, и только США и Канаде удастся превзойти докризисные уровни занятости, по оценкам PwC.

В условиях "горячего" рынка труда у работников появятся новые преимущества по сравнению с работодателями. Не факт, что это приведет к ускорению роста зарплат, однако компании наверняка начнут внедрять новые модели для удержания и привлечения сотрудников, включая 4-дневную рабочую неделю, гибридный режим работы, а также расширение пакета нематериальных льгот и бонусов.

Рост зеленой энергетики, отказ от угля

Треть общемирового объема электроэнергии в 2022 году может быть получена с использованием возобновляемых источников, при этом потребление угля продолжит снижаться, прогнозируют эксперты PwC.

Прогнозы дают основание предположить, что установленная мощность электростанций на основе возобновляемых источников увеличится за год на 295 гигаватт, что вновь станет рекордным показателем. Основной рост обеспечат солнечная и ветроэнергетика, особенно в США и Китае.

Также аналитики ожидают, что важное место в глобальной повестке дня в сфере возобновляемой энергетики займут вопросы, связанные с системами хранения и передачи электроэнергии, являющиеся одним из ключевых элементов для повышения устойчивости энергосетей.

Фискальная политика замедляет рост в США, стимулирует в Европе

Налогово-бюджетная политика в США впервые с начала пандемии станет негативным фактором для темпов роста экономики, снизив их примерно на 2 процентных пункта, прогнозируют аналитики Центра Хатчинса. Ущерб может оказаться еще сильнее в случае откладывания или сокращения программы госинвестиций в инфраструктуру под названием "Build Back Better".

Между тем в ЕС ситуация другая: ожидается, что фискальная политика ускорит рост экономики в 2022 году на 0,5-1 п.п., главным образом за счет заморозки действия бюджетного правила до 2023 года.

Китай обгонит ЕС, ВВП Индии превысит $3 трлн

В 2022 году Китай впервые обойдет Европейский союз по объему экономики и сохранит эту позицию в среднесрочной перспективе, прогнозируют аналитики PwC.

Между тем экономика Индии, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), может достигнуть уровня в $3 трлн, что соответствует совокупному объему экономики пяти ведущих стран-членов АСЕАН (Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин).

Совокупный объем ВВП стран Африки, расположенных к югу от Сахары, может достичь уровня в $2 трлн.

Стабильный рынок сырья с поправкой на геополитику

Ожидается, что цены на сырьевые товары останутся стабильными в 2022 году, однако геополитические факторы могут внести свои коррективы.

PwC прогнозирует ослабление тенденции к стремительному росту цен на энергоносители, наблюдавшейся в 2021 году - но при отсутствии крупных геополитических потрясений, которые являются одним из ключевых факторов, влияющих на краткосрочные цены на природный газ. Особенно сильно влияние политических факторов на газовый рынок Европы, которая располагает ограниченным объемом энергоресурсов.