Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,1%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой цен blue chips на фоне локального снижения геополитических рисков, а также продолжающегося повышения мировых цен на нефть; при этом индекс МосБиржи в начале торгов прибавил почти 1,1%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3635,34 пункта (+1,07%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,3%.

Подорожали акции Сбербанка (+3,3%, "префы" прибавили в цене 2,6%), ВТБ (+3%), расписки TCS Group Holding (+2,9%) и OZON (+1,6%), ценные бумаги АФК "Система" (+2%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Газпрома" (+1,5%), "Русала" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Полюса" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), Polymetal (-0,1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи от метки 76,14 руб./$1 (-0,07 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивная динамика российских акций, наблюдаемая в начале торгов 17 января, является лишь коррекционным отскоком после заметного падения во второй половине прошедшей недели на фоне локального снижения геополитических рисков, а также продолжающегося повышения мировых цен на нефть. При этом аналитики не исключают, что в ходе дальнейших торгов инициатива на рынке может плавно перейти к продавцам вследствие как нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, так и новой волны роста геополитической напряженности между Россией и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии. Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США, последовательно избавляется от рисков в сферах экономики и высоких технологий.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу, но снизились по итогам всей недели. Давление на рынок оказывают ожидания более скорого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также растущие сомнения инвесторов в устойчивости экономического подъема в США на фоне слабых статданных. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает замедления темпов роста экономики США в 2022 году до 3,5%. В 2021 году, по оценкам Уильямса, американский ВВП увеличился на 5,5%.

Объем промышленного производства в США в декабре сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в пятницу Федеральная резервная система. Снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,3%, по данным Trading Economics. Доклад министерства торговли США, также опубликованный 14 января, показал, что розничные продажи в стране в декабре сократились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты не ожидали изменения показателя. Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи выросли на 0,2%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром также демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,8%, китайский CSI 300 - на 0,86%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,37%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,26%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,12% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о сохраняющейся неустойчивости ситуации на мировых фондовых рынках.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в понедельник продолжают плавно повышаться после заметного роста, отмечавшегося в конце прошлой недели. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,17 за баррель, что лишь на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $84,19 за баррель, прибавив 0,44% по отношению к закрытию 14 января.