Акции Сбербанка откатились к уровню 2020 года из-за западных распродаж

Индексы Московской биржи обновили минимумы с апреля 2021 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Акции Сбербанка днем в понедельник продолжают выступать локомотивом снижения всего рынка под давлением западных распродаж из-за эскалации геополитической напряженности вокруг России, обыкновенные бумаги обновили минимум с ноября 2020 года.

На Московской бирже обыкновенные акции Сбербанка к 14:28 упали до 248,9 рубля (-2,4%, объем торгов превысил 31,5 млрд рублей), "префы" - до 241,18 рубля (-3,1%) - минимума с февраля 2021 года).

Индексы к этому часу обновили минимумы с апреля 2021 года: индекс МосБиржи упал до 3542,41 пункта (-1,5%), индекс РТС - до 1459,07 пункта (-1,8%).

Доллар вырос до 76,54 рубля (+0,33 рубля). Нефть Brent просела до $85,84 за баррель (-0,3%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии. Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США, последовательно избавляется от рисков в сферах экономики и высоких технологий.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в воскресенье, что США в начале недели смогут сообщить о новых дипломатических усилиях в отношении урегулирования кризиса вокруг Украины. "В начале следующей недели у нас будет, что объявить в области дипломатии", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

США и РФ вновь оказались в состоянии холодной войны, заявил в воскресенье телеканалу CNN главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что новые санкции США против Москвы, в том числе против руководства РФ, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между двумя странами.

В понедельник Песков напомнил, что в Кремле надеются, что США, как и обещали, на текущей неделе сформулируют свой письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.